, а врезался в гаражные постройки за ее пределами и загорелся. Сергей Буценко — один из немногих выживших. Журналисты « Засекреченных списков» ( 16+) выяснили странные обстоятельства его спасения." data-title="РЕН ТВ расскажет о явлениях, которых не может быть — Пенза-пресс, рунет за день">

Эту катастрофу помнит весь Иркутск. После приземления самолет не остановился на посадочной полосе, а врезался в гаражные постройки за ее пределами и загорелся. Сергей Буценко — один из немногих выживших. Журналисты «Засекреченных списков» (16+) выяснили странные обстоятельства его спасения.

При аварии напротив места, где сидел Сергей, образовалась дыра в корпусе, и мужчина выбрался наружу. Но пассажир оказался на этом «счастливом» кресле только потому, что предназначенную ему страшную смерть забрала себе незнакомая женщина.



«Когда я подошел к своему месту, оно оказалось занято… Я поинтересовался у женщины, почему она села на мое место, она сказала: меня сюда посадила стюардесса. Я говорю: я тогда в первом сяду. Она говорит: садитесь. Как я потом узнал, женщина с того места погибла. Каким-то непонятным образом я оказался там, откуда потом смог выбраться».



Сергей уверен — спасительное место было предназначено не ему. Кто сохранил ему жизнь?

Помощь высших сил и их роковые вмешательства в нашу судьбу расследуют «Засекреченные списки» — в новом выпуске «Разрыв шаблона. 7 явлений, которых не может быть».

Кармические двойники способны испортить вам жизнь из далекого прошлого.

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Таинственное — рядом с каждым из нас. Вероятность контакта с необъяснимым — 100%. Чем и насколько опасны эти встречи — покажут новые «Засекреченные списки». «Разрыв шаблона. 7 явлений, которых не может быть» — в субботу, 20 мая в 19.00 на РЕН ТВ.