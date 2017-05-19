В Пензу на закрытие олимпиады курсантов прибыли почетные гости

19 мая в Пензенскую область прибыли почетные гости. Они примут участие в мероприятиях Международной олимпиады курсантов. Делегацию сопровождает губернатор Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-центр облправительства, в составе делегации — заместитель Министра обороны Российской Федерации, Герой России, генерал армии Дмитрий Булгаков, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по обороне Владимир Шаманов, начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации, генерал-полковник Виктор Горемыкин, первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности Евгений Серебренников, начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации, генерал-лейтенант Николай Паршин, другие официальные лица.

Почетные гости примут участие в торжественной церемонии закрытия Международной олимпиады курсантов. В рамках закрытия на площади Ленина состоялся осмотр выставки вооружения, военной и специальной техники, продукции военно-промышленного комплекса Пензенской области, а также пункта отбора граждан на военную службу по контракту, отметили в пресс-центре.

Напомним, в Пензе на базе филиала Военной академии материально-технического обеспечения с 15 по 19 мая прошли всеармейский и международный этапы олимпиады по информатике. Участие в ней приняли 172 курсанта, студента и солдата из 43 команд.