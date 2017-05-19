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В Пензе прокомментировали перебои со связью

19 мая в 13:46 1070 просмотров
, что не работает сотовая связь. Обращения были от абонентов «МегаФона». Мы связались с представителями компании, и они прокомментировали ситуацию.

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19 мая в редакцию ИА «Пенза-Пресс» стали поступать обращения от жителей Пензы — они сообщали о том, что не работает сотовая связь. Обращения были от абонентов «МегаФона». Мы связались с представителями компании, и они прокомментировали ситуацию.

«Сейчас в Пензе и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью. Снижение успешности — на 30%. Технические специалисты «МегаФона» проводят восстановительные работы и планируют их закончить в ближайшее время. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сообщили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе компании.

В «МегаФоне» отметили, что мобильный интернет продолжает работать в обычном режиме, поэтому звонить можно через мессенджеры.

19 мая проблемы со связью возникли и в ряде других регионов, среди них — Москва и Московская область, Рязанская, Нижегородская, Самарская области и Республика Татарстан.

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