В Пензе пройдет семинар с участием Яндекс, МойСклад и 1С-Битрикс

Многие надеются, что их интернет-магазин выйдет в топ поиска по взмаху волшебной палочки, а продажи сами по себе увеличатся в два раза. Но любой интернет-проект нуждается в постоянной модернизации и в своевременном выявлении проблем. Для этого вам нужны эксперты и практики — их опыт и советы. На семинаре эти знания пензенцы смогут получить бесплатно.
Пять тонн полезностей для вашего бизнеса на семинаре:
• как поставить шах и мат конкурентам в один клик;
• на чем сэкономить деньги и нервы;
• как открыть интернет-магазин и не попасть под суд;
• как продавать 24×7 с любых мобильных устройств;
• что сделать, чтобы клиенты не заканчивались;
• какая реклама в интернете действительно работает;
• как выжить интернет-магазину после введения 54-ФЗ.
• истории успеха и многое другое.
Семинар вам полезен на 200%, если вы:
— прочитали 100500 статей, но все еще боитесь начать бизнес в интернете;
— мечтаете, чтобы клиенты сбежали к вам от конкурентов;
— понимаете, что ваш интернет-магазин на грани банкротства;
— желаете освежить свои знания в сфере IT и приобрести новых партнеров и друзей.
Семинар жизненно необходим:
• руководителям компаний, владельцам бизнеса, развивающим продажи через Интернет;
• специалистам по рекламе и маркетингу, заинтересованным в сокращении расходов на рекламу и увеличении конверсии сайта;
• менеджерам по продажам, желающим продавать эффективнее и больше.
Теперь, когда сомнений не осталось, смело переходите на сайт мероприятия, подробную информацию и программу семинара можно узнать здесь. Трансляции и видеозаписи не будет. Дополнительную информацию о семинаре можно получить в компании «Статус» по телефону +7 (8412) 24 25 26 или e-mailz@status-club.ru
Участие в мероприятии — бесплатное, но необходима регистрация. До ее окончания осталось всего три дня.