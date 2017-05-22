« Формула сайта: Все , что нужно знать о продажах в интернете» ( 16+). Лидеры IT-отрасли расскажут , как с большей эффективностью использовать современные интернет-технологии и избежать ошибок на старте онлайн-бизнеса , а также поделятся своим опытом и идеями по созданию и продвижению интернет-магазинов: Яндекс , 1С-Битрикс , Координационный центр национального домена сети Интернет , СПСР-Экспресс , Status , FRAME CATCHERS , 5 CAT." data-title="В Пензе пройдет семинар с участием Яндекс, МойСклад и 1С-Битрикс — Пенза-пресс, рунет за день">

31 мая пензенцев приглашают на бесплатный семинар «Формула сайта: Все, что нужно знать о продажах в интернете» (16+). Лидеры IT-отрасли расскажут, как с большей эффективностью использовать современные интернет-технологии и избежать ошибок на старте онлайн-бизнеса, а также поделятся своим опытом и идеями по созданию и продвижению интернет-магазинов: Яндекс, 1С-Битрикс, Координационный центр национального домена сети Интернет, СПСР-Экспресс, Status, FRAME CATCHERS, 5 CAT.

Многие надеются, что их интернет-магазин выйдет в топ поиска по взмаху волшебной палочки, а продажи сами по себе увеличатся в два раза. Но любой интернет-проект нуждается в постоянной модернизации и в своевременном выявлении проблем. Для этого вам нужны эксперты и практики — их опыт и советы. На семинаре эти знания пензенцы смогут получить бесплатно.

Пять тонн полезностей для вашего бизнеса на семинаре:

• как поставить шах и мат конкурентам в один клик;

• на чем сэкономить деньги и нервы;

• как открыть интернет-магазин и не попасть под суд;

• как продавать 24×7 с любых мобильных устройств;

• что сделать, чтобы клиенты не заканчивались;

• какая реклама в интернете действительно работает;

• как выжить интернет-магазину после введения 54-ФЗ.

• истории успеха и многое другое.

Семинар вам полезен на 200%, если вы:

— прочитали 100500 статей, но все еще боитесь начать бизнес в интернете;

— мечтаете, чтобы клиенты сбежали к вам от конкурентов;

— понимаете, что ваш интернет-магазин на грани банкротства;

— желаете освежить свои знания в сфере IT и приобрести новых партнеров и друзей.

Семинар жизненно необходим:

• руководителям компаний, владельцам бизнеса, развивающим продажи через Интернет;

• специалистам по рекламе и маркетингу, заинтересованным в сокращении расходов на рекламу и увеличении конверсии сайта;

• менеджерам по продажам, желающим продавать эффективнее и больше.

Теперь, когда сомнений не осталось, смело переходите на сайт мероприятия, подробную информацию и программу семинара можно узнать здесь. Трансляции и видеозаписи не будет. Дополнительную информацию о семинаре можно получить в компании «Статус» по телефону +7 (8412) 24 25 26 или e-mailz@status-club.ru

Участие в мероприятии — бесплатное, но необходима регистрация. До ее окончания осталось всего три дня.