«Ночь музеев» в Пензе. ПРОГРАММА

Пензенская областная картинная галерея им. К. А. Савицкого (Пенза , ул. Советская , 3 , тел.: 56−43−15 , 56−56−00)

1. Открытие выставки « 2 взгляда на революцию». Выставка будет представлять произведения из фондов ПКГ , в которых отражены события 1917 года в творчестве разных мастеров , по-разному оценивающих революцию Губернаторский дом 18.00

2 . Открытие и работа выставки 3 D фотографий « Воображариум» Главный корпус. 1-ый зал 18.30 — 23.00

3. Открытие и работа выставки произведений галереи современного искусства « АРТ Пенза» Главный корпус. 2-ой зал 19.00 — 23.00

4. Создание коллективного панно « Фабрика лозунга. Окна Роста». Создание агитплаката , призывающего посещать музеи Площадка перед губернаторским домом 18.30 — 20.00

5. Торжественное гашение почтового конверта с изображением здания Пензенской картинной галереи. К 125-летию музея Главный корпус. Зеленый зал 19.00 — 19.30

6. Викторина по произведению А. Гайдара « Сказка про военную тайну , Мальчиша-Кибальчиша и его твердом слове». Игровая программа с элементами театрализации , литературными , музыкальными , художественными конкурсами Губернаторский дом Исторический зал 19.00 — 20.00

7. Кинолекторий. Показ фрагментов документальных и художественных фильмов о событиях революции. Губернаторский дом Пилястровый зал 20.00 — 21.00

8. Работа музыкальной гостиной « Там вдали за рекой… Песни , рожденные революцией». Музыкальный вечер , где гости смогут познакомиться с историей наиболее известных , популярных и уже забытых песен , рожденных в суровые годы революции , гражданской войны , первых лет советского строительства Губернаторский дом Пилястровый зал 21.00 — 22.00

9. Мастер-класс « Фабрика лозунгов. Окна РОСТА». Создание плакатов на злободневную тему в технике трафарета в традициях художников , работавших в системе Российского телеграфного агентства « Роста» Губернаторский дом Студия « Школа радости» 20.00 — 22.00

10. Конкурс агитбригад. Театрализованные постановки на заданную тему: драматические , спортивные и музыкальные миниатюры с участием гостей праздника Губернаторский дом. Пилястровый зал. 22−00 — 23−00

11. Беспроигрышная лотерея. Участники отвечают на вопросы по билетам , где к каждому билету прилагается бесплатный подарок на память о Пензенской картинной галерее Главный корпус, Губернаторский дом 19.00 — 23.00

12. Обзорные экскурсии по залам Пензенской картинной галереи Главный корпус 19.00 — 20.30 21.00 — 22.30

13. Экскурсии по выставкам Губернаторского дома Губернаторский дом 19.00 — 20.30 21.00 — 22.30

Музей стекла и хрусталя в г. Никольске (Пензенская обл. г. Никольск , ул. Комсомольская , 21, ( 841−65) 4−55−24)

14. «Рождённые революцией». ( Песни долга и отваги). Концерт клуба авторской песни « Оберег». Руководитель Л. Захарова. Музей стекла и хрусталя г. Никольска 18.30 — 20.00

15. Бенефис одного экспоната. А. Иванов « Вихри враждебные». Музей стекла и хрусталя г. Никольска 20.00 — 21.00

16. Тематическая экскурсия"Новый взгляд на пролетарское стекло". Музей стекла и хрусталя г. Никольска 21.00 — 22.00

Музей одной картины им. Г. В. Мясникова (Пенза , улица Кирова , 11 , тел.: 56−14−27)

17. Сеансы в Музее одной картины. Представление зрителям произведения К. Д. Флавицкого «Княжна Тараканова» в сопровождении фильма « Тайна старинной картины» Музей одной картины ( по предварительной записи) 18.00 — 22.00

Пензенский государственный краеведческий музей (Пенза , Красная улица , 73 , тел.: 56−24−70 , 56−34−14)

18. Экскурсия с элементами театрализации « Первопоселенцы , пионеры своего дела , первые герои своей страны» Пензенский государственный краеведческий музей 18.00 — 19.00

19. Торжественная передача в фонды музея материалов пензенских студенческих отрядов , мини выставка новых поступлений в фонды Пензенского краеведческого музея Зал « Край мой пензенский» 18.10 -19.00

20. Организация команд для участия в квесте « Операция ПКМ» Зал « Край мой пензенский» 19.00

21. Музейныйквест « Операция ПКМ» Пензенский государственный краеведческий музей 19.00 -20.00

22. Акция « Я экскурсовод» в залах музея Пензенский государственный краеведческий музей 19.00−24.00

23. Мероприятие Пензенской областной библиотеки для детей и юношества « Книжный пикник» с проведением мастер — класса для детей и родителей « Сделай сам» Выставочный зал 19.00 — 20.00

24. Подведение итогов участия в квесте « Операция ПКМ». Вручение призов победителям Пензенский государственный краеведческий музей 20.30

25. «Орлятский круг» с конкурсом на лучшее исполнение песен Выставочный зал ( 2-ой этаж) 22.00 — 23.00

Залы музея открыты до 24.00

Музей В. О. Ключевского (Пенза , улица Ключевского , 66−68 , тел.: 54−38−01)

26. Экскурсия по экспозиции « В. О. Ключевский . Страницы жизни», знакомство с экспонатами выставок « Тайны древнего мастерства. Книжные переплеты» и «Я полюбил историю более всего» Музей В. О. Ключевского 18.00 — 18.30

27. Концерт солистов клуба « Академия Успеха», демонстрация мультфильмов детской студии « Кенгуру» Музей В. О. Ключевского 18.30 -19.45

28. Творческая встреча с Е. Г. Реуновой и И. И. Галочкиной — мастерами по изготовлению винтажных кукол Музей В. О. Ключевского 19.45 -20.30

29. Демонстрация документальных фильмов о В. О. Ключевском : «Планета Ключевский», «Ключевский», видеоролики по афоризмам Ключевского Музей В. О. Ключевского 20.30−21.30

30. Экскурсии по экспозиции « В. О. Ключевский . Страницы жизни» Музей В. О. Ключевского 21.30−23.00

Музей И. Н. Ульянова ( Пенза , Красная улица , 54 , тел.: 56−24−40)

31. Концерт учащихся ДМШ № 2 по классу скрипки Музей И. Н. Ульянова 18.00−18.30

32. Экскурсия по экспозиции музея « Мир пензенских сословий» Музей И. Н. Ульянова 1 сеанс: 19.00 2 сеанс: 22.00

33. Мастер-класс по игрушки из ткани « Петушок-петушок , золотой гребешок « Дубравина О. В. Музей И. Н. Ульянова 19.00- 20.00

34. Демонстрация фильма из цикла « Ремесла» Музей И. Н. Ульянова 1 сеанс: 21.00 2 сеанс: 22.00

35. Фотографирование в костюмах в интерьерах музея Музей И. Н. Ульянова 20.00- 21.00

Музей народного творчества (Пенза , улица Куйбышева , 45 , тел: 32−00−36)

36. Презентация выставки народных костюмов мастера Надежды Рябовой Музей народного творчества 18.00 — 18.30

37. Мастер — классы по оригами ( мастер Заикина Наталья), изготовление глиняной игрушки ( мастер Петрова Ольга), роспись по дереву , аквагрим ( мастер Шамшетдинова А.) Музей народного творчества 18.00 — 20.00

38. Музейныйквест « Найди старинную шкатулку». — Подвижные игры для детей младшего возраста с использованием ростовых кукол Музей народного творчества 18.30 — 19.30

39. «Музыкальная гостиная». Концерт участников вокально — инструментальной студии Музей народного творчества 19.30 — 20.00

40. Лекторий « История одного экспоната. Пензенский пуховый платок» Музей народного творчества 20.00 — 20.30

41. Свободное посещение музея народного творчества Музей народного творчества С 20.30 до 23.00

Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области ( Пенза , улица Кирова , 2 , тел.: 56−10−10)

42. Фотозона в стиле эпохи революции. Интерактив — «Революция в искусстве!». Посетители смогут самостоятельно придумать и изготовить агитплакат Литературный музей 18.00 — 24.00

43. В музее работают выставки.

( экскурсии по экспозиции проводится каждый час):

«Пензенская земля -литературе».Экспозиция;"Такая разная Россия». Художественный проект семьи Шадчневых; «Музей русских экспедиций имени Л. А. Загоскина»; «Земля Пензенская». Фотовыставка С. Пономарева Литературный музей 19.00 — 00.00

44. Квест-экскурсия « Тайны студеных морей» по «Музею русских экспедиций имени Л. А. Загоскина» Литературный музей 18.00 — 21.00

45. В конференц-зале музея — киномикс « Революция глазами писателей-земляков» Конференц-зал музея 19.00 — 00.00

46. Презентация нового штемпеля « Музеи Пензенской области» Литературныйсалон музея 18.00

47. Выступление агитбригады Пензенского колледжа культуры и искусства Литературный салон музея 18.30

48. Литературный клуб « Ключи» — «Поэтический марафон»

выступлением студентов Пензенского колледжа искусств Литературный салон музея 18.40

49. Артисты камерного литературного театра « Голос поэта» представят на суд зрителей спектакль « Забытые имена» Литературный салон музея 20.00

50. «История в музыке. Белогвардейский романс». Музыкальная программа с участием солистов вокальной студии Ольги Уртадо Юлии Догадиной и Михаила Волкова Литературный салон музея 21.00

51. «А.Куприн и революция». Литературная программа Т. Каймановой о новых архивных находках Литературный салон музея 22.00

52. Выступление литературного клуба « Ключи» Конференц-зал 19.00

53. Показ экранизаций романов « Цемент» Ф. Гладкова , «Севастополь» А. Малышкина , «Циники» А. Мариенгофа Конференц-зал 20.00

Музей В. Г.Белинского (Пензенская обл., Белинский г., ул. Баршева , 4 , тел.: 32−16−57)

54. «Пензенская деревня в форватере революции 1917 года». Круглый стол с участием студентов КГБПОУ « Каменский педагогический колледж». Модератор — директор колледжа Вячеслав Гришаков Литературная гостиная. Дом Антюшина 18.00

55. «Поэты революции». Поэтический батл Литературная гостиная. Дом Антюшина 19.00

56. «История одного села». Презентация документального фильма юных краеведов села Пушанино Литературная гостиная. Дом Антюшина 20.00

57. «Смело , товарищи , в ногу!». Концертная программа с участием учащихся ДШИ г. Белинского Литературная гостиная. Дом Антюшина 21.00

58. «Становление Советской власти в Чембаре». Литературная программа краеведа Валерия Долженкова Литературная гостиная. Дом Антюшина 22.00

Музей А. И. Куприна (Пензенская обл., Наровчат с., ул. Куприна , 3 , тел.: 84163 2−13−41)

59. «Да. Я признаю Советскую власть…». Театрализованная экскурсия. Чаепитие в купринском саду Мемориальный дом А. А. Куприна 18.00 — 20.00

60. «Красный трибунал. Дело Куприна» ( А. Куприн и революция)». Круглый стол Выставочный зал 20.00 — 21.00

62. «Юнкера». Показ художественного фильма по роману А. И.Куприна Выставочный зал 21.00 — 23.00

Музей А. Н. Радищева (Пензенская область , Кузнецкий район , с. Радищево , тел.: 84157 5−16−25)

63. «Первый в ряду русских революционеров…» ( В.И. Ленин об А. Н. Радищеве). Музейная программа об истоках русской революции Экспозиция 18.00

64. «В октябре 1917…». Конкурс знатоков истории Барский дом 19.00

65. «Там вдали , за рекой.». Концерт художественной самодеятельности , посвященный 100-летию Октябрьской революции Барский дом 20.00

66. «Образ революции в литературе». Литературно-поэтический час. Барский дом 21.00

Музей А. Г. Малышкина (Пензенская область , р. п.Мокшан , ул. Пензенская , 17 , тел.: 84150 2−27−43)

66. «Ты Родину свою познай , раскрой все тайны « захолустья» — квест — игра по центральным улицам Мокшана Музей А. Г. Малышкина . Улицы р. п. Мокшан с 18.00 до 20.00

67. «Судьба семьи — судьба России» — театрализованная экскурсия по музею , где посетители встретятся с революционеркой Замогильной П. Г. , с младшим офицером военно-морского флота А. Г. Малышкиным и героями его произведения « Севастополь». Музей А. Г. Малышкина с 20.00 до 21.00

68. «Сквозь время , сквозь эпоху…» — Литературный карнавал , на котором участники акции встретятся с героями любимых произведений писателя А. Г. Малышкина . Музей А. Г. Малышкина с 21.00 до 22.30

69. Показ художественного фильма « Севастополь» по одноимённому произведению А. Г. Малышкина . Музей А. Г. Малышкина с 22.30 до 24.00

Краеведческий музей города Сердобска (Пензенская область , г. Сердобск , ул. Гагарина , 13 , тел.: 8267 2−18−27)

70. Презентация книги « Навечно вписаны в бессмертный полк» 2 том , с вручением книг 18.00

71. Знакомство с традициями русского гостеприимства и чаепития 19.00

72. Выставка Сердобского художника Фреймана , для присутствующих будут открыты все экспозиционные Залы 20.00 — 24.00

Музей народного творчества Спасского района ( Пензенская область , Спасск , Советская площадь , 34 , тел.: 84151 3−21−33)

73. Обзорная экскурсия по залам музея; просмотр выставки творчества самобытного мастера Абрамова Ю. А. «Экология кистью художника» и выставки значков из коллекции Ползунова В. И. «Фауна и флора» Музей народного творчества Спасского района 18.00 — 18.30

74. «2017 год- год экологии" — обзор-презентация Музей народного творчества Спасского района 18.30 — 19.00

75. Мастер- класс Абрамовой Н. Ф. «Декоративный натюрморт» Музей народного творчества Спасского района 18.00 — 20.00

76. Концертная программа « Цветы земли» с участием преподавателя ДШИ Пастуховой М. В. ; чтение стихов местных авторов о природе Музей народного творчества Спасского района 19.00 — 20.00

77. Чаепитие с участием самобытных мастеров Музей народного творчества Спасского района 20.00 — 20.30

78. Время свободного просмотра экспозиции Музея Музей народного творчества Спасского района 20.30 — 23.00

Музей-заповедник Наровчатского района (Пензенская область , с. Наровчат , ул. Советская , 29 , тел: 84163 217−88)

79. Тематический музейный урок « Великий Октябрь» ( посвященный 100-летию Октябрьской революции 1917 г.) Музей-заповедник Наровчатского района 19.00

Поимский историко-архитектурный музей ( Пензенская область , с. Поим , улица Садовая , 39 , тел.: 84153 3 ‑ 35−53)

80. «Образование в Поиме. Дом детского творчества» — экскурсия по экспозиции в зале № 4 «Социальное развитие села» Поимский историко-архитектурный музей 18.00 — 19.00

81. «Пионерская организация: история , атрибутика , легенды» — литературная композиция Поимский историко-архитектурный музей 19.00 — 20.00

82. «С песней по жизни» — праздник песен разных поколений Поимский историко-архитектурный музей 20.00 — 21.00

83. «Танцплощадка» — танцевальная программа под музыку 70-х годов ( на территории музея) Поимский историко-архитектурный музей 21.00 — 22.00

84. «Пионерский костер» ( Члены туристического клуба « Пилигрим» организовывают костер на территории музея. У костра: исполнение пионерских песен , угощение картошкой , запеченой на углях Поимский историко-архитектурный музей 22.00 — 23.00

85. «Педагогическая поэма» — просмотр кинофильма Поимский историко-архитектурный музей 23.00 — 24.00

Кузнецкий музейно-выставочный центр (Пензенская область , г. Кузнецк , ул. Ленина , 270 , тел.: 84157 3−25−51)

86. Театрализованная программа «Былого незабвенные страницы». В программе: — Турнир знатоков истории «Что я знаю о революции»; — Видео выставка « Ожившая легенда» (о земляке , актёре Б. Тенине); — Квест « Дорогой Октября» Кузнецкий музейно-выставочный центр 18.00 — 24.00

Никольский краеведческий музей ( Пензенская область , г. Никольск , ул. Ульяновская , 6-б , тел.: 84165 4−21−81)

87. Ночь в краеведческом музее. Торжественное собрание общественного актива музея , посвященное Международному Дню музеев Никольский краеведческий музей 18.00 — 23.00

Сосновоборский краеведческий музей ( Пензенская область , п. Сосновоборск , улица Фрунзе , 6 «Б», тел.: 84168 2−10−34)