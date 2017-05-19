«Ночь музеев» в Пензе. ПРОГРАММА

Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, главной темой акции в 2017 году станет 100-летие Октябрьской революции, в ряде музеев мероприятия будут посвящены Году экологии в России.
В эту ночь пензенцев ждут мастер-классы, лекции, квесты, экскурсии, фотозоны и многое другое.
|
Пензенская областная картинная галерея им. К. А. Савицкого
(Пенза, ул. Советская, 3, тел.: 56−43−15, 56−56−00)
|
1.
|
Открытие выставки «2 взгляда на революцию».
Выставка будет представлять произведения из фондов ПКГ, в которых отражены события 1917 года в творчестве разных мастеров, по-разному оценивающих революцию
|
Губернаторский дом
|
18.00
|
2.
|
Открытие и работа выставки 3Dфотографий «Воображариум»
|
Главный корпус.
1-ый зал
|
18.30 — 23.00
|
3.
|
Открытие и работа выставки произведений галереи современного искусства «АРТ Пенза»
|
Главный корпус.
2-ой зал
|
19.00 — 23.00
|
4.
|
Создание коллективного панно «Фабрика лозунга. Окна Роста».
Создание агитплаката, призывающего посещать музеи
|
Площадка перед губернаторским домом
|
18.30 — 20.00
|
5.
|
Торжественное гашение почтового конверта с изображением здания Пензенской картинной галереи. К 125-летию музея
|
Главный корпус. Зеленый зал
|
19.00 — 19.30
|
6.
|
Викторина по произведению А. Гайдара «Сказка про военную тайну, Мальчиша-Кибальчиша и его твердом слове». Игровая программа с элементами театрализации, литературными, музыкальными, художественными конкурсами
|
Губернаторский дом
Исторический зал
|
19.00 — 20.00
|
7.
|
Кинолекторий. Показ фрагментов документальных и художественных фильмов о событиях революции.
|
Губернаторский дом
Пилястровый зал
|
20.00 — 21.00
|
8.
|
Работа музыкальной гостиной «Там вдали за рекой… Песни, рожденные революцией». Музыкальный вечер, где гости смогут познакомиться с историей наиболее известных, популярных и уже забытых песен, рожденных в суровые годы революции, гражданской войны, первых лет советского строительства
|
Губернаторский дом
Пилястровый зал
|
21.00 — 22.00
|
9.
|
Мастер-класс «Фабрика лозунгов. Окна РОСТА».
Создание плакатов на злободневную тему в технике трафарета в традициях художников, работавших в системе Российского телеграфного агентства «Роста»
|
Губернаторский дом
Студия «Школа радости»
|
20.00 — 22.00
|
10.
|
Конкурс агитбригад.
Театрализованные постановки на заданную тему: драматические, спортивные и музыкальные миниатюры с участием гостей праздника
|
Губернаторский дом.
Пилястровый зал.
|
22−00 — 23−00
|
11.
|
Беспроигрышная лотерея. Участники отвечают на вопросы по билетам, где к каждому билету прилагается бесплатный подарок на память о Пензенской картинной галерее
|
Главный корпус,
Губернаторский дом
|
19.00 — 23.00
|
12.
|
Обзорные экскурсии по залам Пензенской картинной галереи
|
Главный корпус
|
19.00 — 20.30
21.00 — 22.30
|
13.
|
Экскурсии по выставкам Губернаторского дома
|
Губернаторский дом
|
19.00 — 20.30
21.00 — 22.30
|
Музей стекла и хрусталя в г. Никольске
(Пензенская обл. г. Никольск, ул. Комсомольская, 21, (841−65) 4−55−24)
|
14.
|
«Рождённые революцией». (Песни долга и отваги). Концерт клуба авторской песни «Оберег». Руководитель Л. Захарова.
|
Музей стекла и хрусталя г. Никольска
|
18.30 — 20.00
|
15.
|
Бенефис одного экспоната. А. Иванов «Вихри враждебные».
|
Музей стекла и хрусталя г. Никольска
|
20.00 — 21.00
|
16.
|
Тематическая экскурсия"Новый взгляд на пролетарское стекло".
|
Музей стекла и хрусталя г. Никольска
|
21.00 — 22.00
|
Музей одной картины им. Г. В. Мясникова
(Пенза, улица Кирова, 11, тел.: 56−14−27)
|
17.
|
Сеансы в Музее одной картины. Представление зрителям произведения
|
Музей одной картины (по предварительной записи)
|
18.00 — 22.00
|
Пензенский государственный краеведческий музей
(Пенза, Красная улица, 73, тел.: 56−24−70, 56−34−14)
|
18.
|
Экскурсия с элементами театрализации «Первопоселенцы, пионеры своего дела, первые герои своей страны»
|
Пензенский государственный краеведческий музей
|
18.00 — 19.00
|
19.
|
Торжественная передача в фонды музея материалов пензенских студенческих отрядов, мини выставка новых поступлений в фонды Пензенского краеведческого музея
|
Зал «Край мой пензенский»
|
18.10 -19.00
|
20.
|
Организация команд для участия в квесте «Операция ПКМ»
|
Зал «Край мой пензенский»
|
19.00
|
21.
|
Музейныйквест «Операция ПКМ»
|
Пензенский государственный краеведческий музей
|
19.00 -20.00
|
22.
|
Акция «Я экскурсовод» в залах музея
|
Пензенский государственный краеведческий музей
|
19.00−24.00
|
23.
|
Мероприятие Пензенской областной библиотеки для детей и юношества «Книжный пикник» с проведением мастер — класса для детей и родителей «Сделай сам»
|
Выставочный зал
|
19.00 — 20.00
|
24.
|
Подведение итогов участия в квесте «Операция ПКМ». Вручение призов победителям
|
Пензенский государственный краеведческий музей
|
20.30
|
25.
|
«Орлятский круг» с конкурсом на лучшее исполнение песен
|
Выставочный зал (2-ой этаж)
|
22.00 — 23.00
|
|
Залы музея открыты до 24.00
|
Музей В. О. Ключевского
(Пенза, улица Ключевского, 66−68, тел.: 54−38−01)
|
26.
|
Экскурсия по экспозиции «
|
Музей В. О. Ключевского
|
18.00 — 18.30
|
27.
|
Концерт солистов клуба «Академия Успеха», демонстрация мультфильмов детской студии «Кенгуру»
|
Музей В. О. Ключевского
|
18.30 -19.45
|
28.
|
Творческая встреча с
|
Музей В. О. Ключевского
|
19.45 -20.30
|
29.
|
Демонстрация документальных фильмов о
|
Музей В. О. Ключевского
|
20.30−21.30
|
30.
|
Экскурсии по экспозиции «
|
Музей В. О. Ключевского
|
21.30−23.00
|
Музей
|
31.
|
Концерт учащихся ДМШ № 2 по классу скрипки
|
Музей И. Н. Ульянова
|
18.00−18.30
|
32.
|
Экскурсия по экспозиции музея «Мир пензенских сословий»
|
Музей И. Н. Ульянова
|
1 сеанс: 19.00
2 сеанс: 22.00
|
33.
|
Мастер-класс по игрушки из ткани «Петушок-петушок, золотой гребешок «Дубравина О. В.
|
Музей И. Н. Ульянова
|
19.00- 20.00
|
34.
|
Демонстрация фильма из цикла «Ремесла»
|
Музей И. Н. Ульянова
|
1 сеанс: 21.00
2 сеанс: 22.00
|
35.
|
Фотографирование в костюмах в интерьерах музея
|
Музей И. Н. Ульянова
|
20.00- 21.00
|
Музей народного творчества
(Пенза, улица Куйбышева, 45, тел: 32−00−36)
|
36.
|
Презентация выставки народных костюмов мастера Надежды Рябовой
|
Музей народного творчества
|
18.00 — 18.30
|
37.
|
Мастер — классы по оригами (мастер Заикина Наталья), изготовление глиняной игрушки (мастер Петрова Ольга), роспись по дереву, аквагрим (мастер Шамшетдинова А.)
|
Музей народного творчества
|
18.00 — 20.00
|
38.
|
Музейныйквест «Найди старинную шкатулку».
— Подвижные игры для детей младшего возраста с использованием ростовых кукол
|
Музей народного творчества
|
18.30 — 19.30
|
39.
|
«Музыкальная гостиная». Концерт участников вокально — инструментальной студии
|
Музей народного творчества
|
19.30 — 20.00
|
40.
|
Лекторий «История одного экспоната. Пензенский пуховый платок»
|
Музей народного творчества
|
20.00 — 20.30
|
41.
|
Свободное посещение музея народного творчества
|
Музей народного творчества
|
С 20.30 до 23.00
|
Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области (Пенза, улица Кирова, 2, тел.: 56−10−10)
|
42.
|
Фотозона в стиле эпохи революции. Интерактив — «Революция в искусстве!». Посетители смогут самостоятельно придумать и изготовить агитплакат
|
Литературный музей
|
18.00 — 24.00
|
43.
|
В музее работают выставки.
(экскурсии по экспозиции проводится каждый час):
«Пензенская земля -литературе».Экспозиция;"Такая разная Россия». Художественный проект семьи Шадчневых; «Музей русских экспедиций имени Л. А. Загоскина»; «Земля Пензенская». Фотовыставка С. Пономарева
|
Литературный музей
|
19.00 — 00.00
|
44.
|
Квест-экскурсия «Тайны студеных морей» по «Музею русских экспедиций имени Л. А. Загоскина»
|
Литературный музей
|
18.00 — 21.00
|
45.
|
В конференц-зале музея — киномикс «Революция глазами писателей-земляков»
|
Конференц-зал музея
|
19.00 — 00.00
|
46.
|
Презентация нового штемпеля «Музеи Пензенской области»
|
Литературныйсалон музея
|
18.00
|
47.
|
Выступление агитбригады Пензенского колледжа культуры и искусства
|
Литературный салон музея
|
18.30
|
48.
|
Литературный клуб «Ключи» — «Поэтический марафон»
выступлением студентов Пензенского колледжа искусств
|
Литературный салон музея
|
18.40
|
49.
|
Артисты камерного литературного театра «Голос поэта» представят на суд зрителей спектакль «Забытые имена»
|
Литературный салон музея
|
20.00
|
50.
|
«История в музыке. Белогвардейский романс». Музыкальная программа с участием солистов вокальной студии Ольги Уртадо Юлии Догадиной и Михаила Волкова
|
Литературный салон музея
|
21.00
|
51.
|
«А.Куприн и революция». Литературная программа Т. Каймановой о новых архивных находках
|
Литературный салон музея
|
22.00
|
52.
|
Выступление литературного клуба «Ключи»
|
Конференц-зал
|
19.00
|
53.
|
Показ экранизаций романов «Цемент» Ф. Гладкова, «Севастополь» А. Малышкина, «Циники» А. Мариенгофа
|
Конференц-зал
|
20.00
|
Музей В. Г.Белинского
(Пензенская обл., Белинский г., ул. Баршева, 4, тел.: 32−16−57)
|
54.
|
«Пензенская деревня в форватере революции 1917 года». Круглый стол с участием студентов КГБПОУ «Каменский педагогический колледж». Модератор — директор колледжа Вячеслав Гришаков
|
Литературная гостиная. Дом Антюшина
|
18.00
|
55.
|
«Поэты революции». Поэтический батл
|
Литературная гостиная. Дом Антюшина
|
19.00
|
56.
|
«История одного села». Презентация документального фильма юных краеведов села Пушанино
|
Литературная гостиная. Дом Антюшина
|
20.00
|
57.
|
«Смело, товарищи, в ногу!». Концертная программа с участием учащихся ДШИ г. Белинского
|
Литературная гостиная. Дом Антюшина
|
21.00
|
58.
|
«Становление Советской власти в Чембаре». Литературная программа краеведа Валерия Долженкова
|
Литературная гостиная. Дом Антюшина
|
22.00
|
Музей А. И. Куприна
(Пензенская обл., Наровчат с., ул. Куприна, 3, тел.: 84163 2−13−41)
|
59.
|
«Да. Я признаю Советскую власть…». Театрализованная экскурсия. Чаепитие в купринском саду
|
Мемориальный дом А. А. Куприна
|
18.00 — 20.00
|
60.
|
«Красный трибунал. Дело Куприна» (А. Куприн и революция)». Круглый стол
|
Выставочный зал
|
20.00 — 21.00
|
62.
|
«Юнкера». Показ художественного фильма по роману А. И.Куприна
|
Выставочный зал
|
21.00 — 23.00
|
Музей А. Н. Радищева
(Пензенская область, Кузнецкий район, с. Радищево, тел.: 84157 5−16−25)
|
63.
|
«Первый в ряду русских революционеров…» (В.И. Ленин об А. Н. Радищеве). Музейная программа об истоках русской революции
|
Экспозиция
|
18.00
|
64.
|
«В октябре 1917…». Конкурс знатоков истории
|
Барский дом
|
19.00
|
65.
|
«Там вдали, за рекой.». Концерт художественной самодеятельности, посвященный 100-летию Октябрьской революции
|
Барский дом
|
20.00
|
66.
|
«Образ революции в литературе». Литературно-поэтический час.
|
Барский дом
|
21.00
|
Музей А. Г. Малышкина
(Пензенская область, р. п.Мокшан, ул. Пензенская, 17, тел.: 84150 2−27−43)
|
66.
|
«Ты Родину свою познай, раскрой все тайны «захолустья» — квест — игра по центральным улицам Мокшана
|
Музей
|
с 18.00 до 20.00
|
67.
|
«Судьба семьи — судьба России» — театрализованная экскурсия по музею, где посетители встретятся с революционеркой
|
Музей А. Г. Малышкина
|
с 20.00 до 21.00
|
68.
|
«Сквозь время, сквозь эпоху…» — Литературный карнавал, на котором участники акции встретятся с героями любимых произведений писателя
|
Музей А. Г. Малышкина
|
с 21.00 до 22.30
|
69.
|
Показ художественного фильма «Севастополь» по одноимённому произведению
|
Музей А. Г. Малышкина
|
с 22.30 до 24.00
|
Краеведческий музей города Сердобска
(Пензенская область, г. Сердобск, ул. Гагарина, 13, тел.: 8267 2−18−27)
|
70.
|
Презентация книги «Навечно вписаны в бессмертный полк» 2 том, с вручением книг
|
|
18.00
|
71.
|
Знакомство с традициями русского гостеприимства и чаепития
|
|
19.00
|
72.
|
Выставка Сердобского художника Фреймана, для присутствующих будут открыты все экспозиционные Залы
|
|
20.00 — 24.00
|
Музей народного творчества Спасского района (Пензенская область, Спасск, Советская площадь, 34, тел.: 84151 3−21−33)
|
73.
|
Обзорная экскурсия по залам музея; просмотр выставки творчества самобытного мастера
|
Музей народного творчества Спасского района
|
18.00 — 18.30
|
74.
|
«2017 год- год экологии" — обзор-презентация
|
Музей народного творчества Спасского района
|
18.30 — 19.00
|
75.
|
Мастер- класс
|
Музей народного творчества Спасского района
|
18.00 — 20.00
|
76.
|
Концертная программа «Цветы земли» с участием преподавателя ДШИ
|
Музей народного творчества Спасского района
|
19.00 — 20.00
|
77.
|
Чаепитие с участием самобытных мастеров
|
Музей народного творчества Спасского района
|
20.00 — 20.30
|
78.
|
Время свободного просмотра экспозиции Музея
|
Музей народного творчества Спасского района
|
20.30 — 23.00
|
Музей-заповедник Наровчатского района
(Пензенская область, с. Наровчат, ул. Советская, 29, тел: 84163 217−88)
|
79.
|
Тематический музейный урок «Великий Октябрь» (посвященный 100-летию Октябрьской революции 1917 г.)
|
Музей-заповедник Наровчатского района
|
19.00
|
Поимский историко-архитектурный музей (Пензенская область, с. Поим, улица Садовая, 39, тел.: 84153 3‑35−53)
|
80.
|
«Образование в Поиме. Дом детского творчества» — экскурсия по экспозиции в зале № 4 «Социальное развитие села»
|
Поимский историко-архитектурный музей
|
18.00 — 19.00
|
81.
|
«Пионерская организация: история, атрибутика, легенды» — литературная композиция
|
Поимский историко-архитектурный музей
|
19.00 — 20.00
|
82.
|
«С песней по жизни» — праздник песен разных поколений
|
Поимский историко-архитектурный музей
|
20.00 — 21.00
|
83.
|
«Танцплощадка» — танцевальная программа под музыку 70-х годов (на территории музея)
|
Поимский историко-архитектурный музей
|
21.00 — 22.00
|
84.
|
«Пионерский костер» (Члены туристического клуба «Пилигрим» организовывают костер на территории музея. У костра: исполнение пионерских песен, угощение картошкой, запеченой на углях
|
Поимский историко-архитектурный музей
|
22.00 — 23.00
|
85.
|
«Педагогическая поэма» — просмотр кинофильма
|
Поимский историко-архитектурный музей
|
23.00 — 24.00
|
Кузнецкий музейно-выставочный центр
(Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Ленина, 270, тел.: 84157 3−25−51)
|
86.
|
Театрализованная программа
«Былого незабвенные страницы».
В программе:
— Турнир знатоков истории
«Что я знаю о революции»;
— Видео выставка «Ожившая легенда»
(о земляке, актёре Б. Тенине);
— Квест «Дорогой Октября»
|
Кузнецкий музейно-выставочный центр
|
18.00 — 24.00
|
Никольский краеведческий музей (Пензенская область, г. Никольск, ул. Ульяновская, 6-б, тел.: 84165 4−21−81)
|
87.
|
Ночь в краеведческом музее. Торжественное собрание общественного актива музея, посвященное Международному Дню музеев
|
Никольский краеведческий музей
|
18.00 — 23.00
|
Сосновоборский краеведческий музей (Пензенская область, п. Сосновоборск, улица Фрунзе, 6 «Б», тел.: 84168 2−10−34)
|
88.
|
1. Работа выставки «Герой Волжской флотилии» — о Н. Г. Маркине
2. Экскурсия по экспозиции «Революционное движение в Литвино (ныне Сосновоборск)».
3. Литературно-музыкальная композиция «Есть у революции начало, нет у революции конца!». Революционные песни, лозунги, стихи вспомнят сотрудники музея с посетителями, которых ожидает чаепитие у самовара
|
Сосновоборский краеведческий музей
|
18.00 — 24.00