В Пензе под железнодорожным мостом произошло двойное ДТП

В Пензе по дороге на Маяк произошла двойная авария. Информация и фотография появились на странице пользователя Facebook Сергея Колесникова.

В Пензе на улице Горбатов переулок, неподалеку от Бакунинского моста, столкнулись две пары автомобилей.

Информации о причинах аварии и пострадавших пока нет. На месте работают сотрудники УГИБДД.