В Пензе на улице Горбатов переулок, неподалеку от Бакунинского моста, столкнулись две пары автомобилей.
Информации о причинах аварии и пострадавших пока нет. На месте работают сотрудники УГИБДД.
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В Пензе под железнодорожным мостом произошло двойное ДТП
19 мая в 15:36 816 просмотров
В Пензе по дороге на Маяк произошла двойная авария. Информация и фотография появились на странице пользователя Facebook Сергея Колесникова.
В Пензе на улице Горбатов переулок, неподалеку от Бакунинского моста, столкнулись две пары автомобилей.
Информации о причинах аварии и пострадавших пока нет. На месте работают сотрудники УГИБДД.