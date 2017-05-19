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В Пензе под железнодорожным мостом произошло двойное ДТП

19 мая в 15:36 816 просмотров

В Пензе по дороге на Маяк произошла двойная авария. Информация и фотография появились на странице пользователя Facebook Сергея Колесникова.

В Пензе на улице Горбатов переулок, неподалеку от Бакунинского моста, столкнулись две пары автомобилей.

Информации о причинах аварии и пострадавших пока нет. На месте работают сотрудники УГИБДД.

Фотография: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1403958352983403&set=a.182397741806143.38859.100001077544688&type=3&theater
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