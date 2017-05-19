«Территория жизни» объявляет распродажу остатков квартир в ЖК «Измайловский» в Пензе." data-title="Пензенцам предлагают купить квартиры со скидкой до 340 тыс. руб. — Пенза-пресс, рунет за день">

«Последние квартиры из ассортимента ограничивают покупателя в выборе, поэтому мы считаем справедливым реализовывать их с небольшим дисконтом. Сэкономленные средства, мы уверены, пригодятся новоселам при обустройстве жилья», — рассказала директор Супермаркета недвижимости Марина Шулешова.

Идя на компромиссы с мечтой в выборе планировки или этажа, будущим жильцам не придется ограничивать свою фантазию в процессе ремонта. Строители уже проделали подготовительную, самую тяжелую работу: во всех квартирах проведена электрика, оштукатурены стены, сделана стяжка полов — можно сразу приступать к воплощению дизайнерских замыслов.

ЖК «Измайловский» расположен в «зеленой» зоне Пензы, на востоке граничит с крупным лесным массивом, но вместе с тем дорога до центра города занимает около 10 минут. Удобное расположение и наличие развитой инфраструктуры делает микрорайон очень популярным среди пензенцев, мечтающих о комфортном и качественном жилье.

Более 1000 семей уже выбрали ЖК «Измайловский». В ассортименте Супермаркета недвижимости остались последние квартиры. Забронировать свою со скидкой до 340 тыс. рублей по номеру 203−000.