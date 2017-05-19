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Звягинцев представил на Каннском фестивале «Нелюбовь»

19 мая в 15:53 212 просмотров
«Нелюбовь» (18+). Он вошел в основную конкурсную программу, пишет ТАСС.

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Кинорежиссер Андрей Звягинцев на Каннском кинофестивале представил свой новый фильм «Нелюбовь» (18+). Он вошел в основную конкурсную программу, пишет ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов, он не стал оспаривать утверждение, что фильм входит в трилогию вместе с его работами «Елена» (16+) и «Левиафан» (18+).

«Однажды сидели со сценаристом Олегом Негиным и обсуждали будущие проекты — он рассказал эту историю о разводе родителей, которой был потрясен. Мы договорились показать проект Роднянскому, и продюсер запустил проект на основе всего 3 страниц синопсиса», — цитирует режиссера агентство.

«В концовке фильма нет никакой пропаганды, это — лишь констатация происходящего с нами», — добавил он.

Фотография: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=KZDxiLJ7rKg
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