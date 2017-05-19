Jazz May ( 6+), который стартует вечером 19 мая , уже во второй раз приедет самарский музыкант Дмитрий Болдырь. Джазовый пианист устроит два бесплатных мастер-класса , а также выступит со своим коллективом Ocean Jazz Band." data-title="Пианист Д. Болдырь: Джаз исчезнет лишь с последним вздохом человека — Пенза-пресс, рунет за день">

На фестиваль Jazz May (6+) , который стартует вечером 19 мая, уже во второй раз приедет самарский музыкант Дмитрий Болдырь. Джазовый пианист устроит два бесплатных мастер-класса, а также выступит со своим коллективом Ocean Jazz Band.

В преддверии официального старта Jazz May корреспондент «Пенза-Пресс» побеседовал с Дмитрием Болдырем.

— Вы будете уже во второй раз выступать на фестивале Jazz May. Расскажите, чем вам запомнилось мероприятие в прошлом году?

— Впечатления самые хорошие. Фестиваль и внешне выглядел презентабельно, и музыкальная составляющая была на уровне. Не ожидал увидеть такой размах. Я знаком с ребятами, которые организовывают фестиваль, уже не первый год. Они огромные молодцы, провели потрясающую работу, начинали с нуля и достигли такого размаха. Фестиваль очень запоминающийся. Аналоги Jazz May в России есть, но их немного, и, тем более, в средней полосе страны.

У нас с фестивалем получилось неплохое сотрудничество. Я привозил своих студентов, а также проводил мастер-классы для людей, которые интересуются какими-то профессиональными аспектами музыки. В этом году снова привожу студентов и свой профессиональный коллектив. Снова будут и мастер-классы.

— На чем вы сконцентрируетесь в рамках ваших мастер-классов на Jazz May?

— Темы каждый раз можно варьировать. Я провожу мастер-классы не первый год и объездил с ними много российских регионов. Стараюсь устраивать занятия не в форме творческих встреч, как это зачастую происходит. В основном занимаюсь деталями, занимаюсь ритмикой, ансамблями. Рассказываю о тех вещах, благодаря которым музыканты найдут несколько опорных точек, от которых можно оттолкнуться. То есть они не просто воодушевятся музыкой. В моих мастер-классах немало теоретических нюансов, которые помогут овладеть какими-то профессиональными джазовыми качествами.

— Вы преподаете музыкальное искусство в Самаре, а сами обучались в Ростове, джазовой столице России. По вашему мнению, сейчас стоит учиться в больших джазовых городах вроде Ростова, Москвы и Петербурга или можно набираться знаний в городах поменьше?

— Мне сложно говорить о других регионах. Я работаю в Самаре, где сильна джазовая традиция как сообщество людей, которые обожают джаз. Там раньше было много достаточно профессиональных музыкантов. Я знаю, что происходит в джазовом образовательном мире, я слежу за новостями, читаю методики, в том числе — на английском языке.

Ростов остается Ростовом, Москва остается Москвой, но я бы не рекомендовал туда ехать тем людям, которые еще не стали профессионалами. Туда приезжают в основном люди подготовленные: любо самородки, либо те, кого уже научили. В столице любят полноценных музыкантов, но там проблема переполненности специалистами. А в регионах будущих профессионалов готовят с радостью.

— Насколько сложно новичку, который только закончил обучение, начать зарабатывать джазом?

— Все зависит от человеческих свойств. Я не так давно себе сказал, что буду зарабатывать только джазом. Профессиональных музыкантов мало, публика была не готова к качеству и стоимости этого уровня. Но у хорошего продукта всегда найдется потребитель. Если продукт действительно профессиональный.

Заниматься джазом — это не только играть музыку. Важно поставить себе цель и постараться добиться ее. Если ты профессионал, ты найдешь, где себя реализовать.

— В фильме «Ла-Ла Ленд» (16+) прозвучала фраза о том, что джаз всегда двигался вперед, это была музыка, которая смотрела в будущее, а в настоящее время джаз зачастую выражается в подражании прошлому. Есть ли в наши дни какое-то новшество в джазе или он действительно умирает?

— Развитие есть всегда, в любой сфере. Ведь непременно найдутся люди, которым что-то нужно больше, чем остальным. Человек — такое существо, которое не может не развиваться. Джаз развивается, трансформируется, появляются какие-то тренды, что-то старое приходит в моду.

Профессора джазовой и не только музыки говорят, что уже все изобретено, что в музыке уже не появится ничего нового. Но каждый день у кого-то звучит что-то по-своему, поэтому постоянно возникают какие-то новые идеи. Джаз не умирает и умирать не собирается. Он исчезнет лишь с последним вздохом человека.

— Есть ряд известных поп-исполнителей, которые прибегают в своем творчестве к джазу. Например, Иван Дорн весной выпустил альбом, где представил свои главные хиты в джазовой обработке. Или Кендрик Ламар, который записал

пластинку при содействии джазовых музыкантов и получил «Грэмми». А вам бы хотелось посотрудничать с представителями других жанров?

— Не могу однозначно ответить, хотелось бы или нет. В каждый период жизни есть разные идеи. Джазовая музыка характерна тем, что граничит со многими жанрами, да и сам джаз разнообразен. Лично мне интересен пока только джаз, но я обращаюсь и в сторону другой музыки.

В прошлом году сделал проект про песни из советских мультфильмов в стиле фьюжн. Были и другие нехарактерные проекты. Например, выступали с американскими степистами в Самаре. Там звучали как джазовые стандарты, так и популярные американские песни.

Сотрудничество возникает само по себе. Нет конкретных людей, с кем бы мне хотелось поработать. У меня нет идолов. Я просто открыт к сотрудничеству и новым идеям.

— Что слушаете в свободное время?

— Благодаря интернету можно слушать что угодно почти в любой точке мира. Сейчас предпочитаю джазовое радио в интернете, есть несколько любимых каналов.

Я уже не вслушиваюсь в стили. Мне нравится Стинг, когда-то слушал Мадонну. Но я давно не скачиваю конкретные альбомы каких-то исполнителей, чтобы сутками их слушать. Как говорил мой коллега, доцент ростовской кафедры: «Чем старше мы становимся, тем меньше музыки нам нравится». Профессионал слушает музыку изнутри, разбирает ее на атомы, иногда песни воспринимаются не как нечто магическое, а как математические формулы. От такого получаешь другое удовольствие, больше для ума.

— С чего стоит начать слушателям, которые заинтересовались джазом и хотят лучше с ним познакомиться?

— Есть несколько неплохих фильмов. «Рэй» (12+) про Рэя Чарльза, «Легенда о пианисте» (16+). Можно начать с этого. Или найти несколько интересных музыкальных записей, пойти на YouTube, перейти по ссылкам — и все, через неделю ты уже знаешь джаз. Послушал одного исполнителя, другого и постепенно уходишь все дальше. Еще можно слушать джазовое радио. Есть много каналов, в разных стилях, и каждый сможет найти что-то для себя. Это хороший способ узнавать новое.

Андрей Бритенков