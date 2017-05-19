« Народная оценка качества» Общероссийского народного фронта Виктор Климов и Виктор Рожков. В течение дня они посетили несколько медучреждений региона , впечатлениями поделились на заседании рабочей группы проекта." data-title="Члены ОНФ сравнили посещение пензенских больниц с «Ревизором» — Пенза-пресс, рунет за день">

19 мая в Пензу прибыли координаторы проекта «Народная оценка качества» Общероссийского народного фронта Виктор Климов и Виктор Рожков. В течение дня они посетили несколько медучреждений региона, впечатлениями поделились на заседании рабочей группы проекта.

По словам Виктора Климова, «Народная оценка качества» представляет собой своеобразное «зеркало» государственного проекта по независимому мониторингу качества услуг в социальной сфере.

«В 2012 году президент России в одном из майских указов поставил задачу создать систему обратной связи. В результате родился проект по независимой оценке качества. Людей опрашивают, собирают результаты опросов и предлагают, что нужно менять. Однако на Госсовете 4 мая от лица фронта прозвучала оценка, что система пока работает не очень хорошо — не отражает реальное мнение людей, не независима, не приводит к результатам. Мы проверяем, насколько объективна эта оценка, насколько соответствует тому, что реально происходит в этих учреждениях», — рассказал он.

Координатор проекта сообщил о том, что 19 мая было осмотрено несколько городских и районных больниц и поликлиник. Впечатление от увиденного, признался Виктор Климов, — неплохое, но ситуацию омрачал один факт.

«Сегодня картина напоминала бессмертное творение Гоголя «Ревизор». Едва нас видели, сразу появлялся главврач, нам все показывали. Это говорит о том, что внезапной проверки не получилось. Единственное, где чувствовалось, что к нашему появлению не готовились, — это в Рамзае», — пояснил член центрального штаба ОНФ.

Согласно результатам исследования, проведенного народным фронтом в медучреждениях Пензенской области, было выявлено несколько серьезных проблем. Они связаны с доступностью оказания медицинских услуг и дефицитом узких специалистов.

Замминистра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова в ходе заседания штаба, реагируя на озвученные проблемы, подтвердила: в больницах региона в настоящее время действительно недостаток кадров.

«На протяжении последних лет в области была выстроена очень серьезная работа в этом направлении. Сейчас у нас чуть более 800 врачей не хватает, это порядка 16% от общего числа сотрудников медицинской отрасли в регионе. Они нивелируются пока за счет работающих врачей. Более 260 врачей мы приняли в прошлом году. Мы видим положительную тенденцию и прогнозируем, что в ближайшие годы выйдем на полное укомплектование кадрами», — сказала она.

Также замглавы ведомства прокомментировала, как в регионе решается вопрос с большими очередями к специалистам.

«Второй год у нас проводятся субботние акции: идет интерактивный опрос населения, к каким врачам сложно попасть, какие услуги сложно получить, и на его основании организуем «день офтальмолога», «день звуковой диагностики» и так далее. В последнее время мы практикуем приемы трех-четырех врачей по субботам, и социальная напряженность снижается за счет этого, люди получают помощь», — пояснила Оксана Чижова.

В ходе общения с представителями СМИ координаторы проекта упомянули еще о двух проблемах, актуальных для региона в сфере здравоохранения.

«Еще одна проблема — где-то мы вообще не увидели пандусов, почти нигде не увидели ни телефона, ни кнопки — возможности сообщить о себе. Это неудобно для инвалидов», — сказал Виктор Климов.

Руководитель центра ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов президента «Народная экспертиза» Виктор Рожков также отметил, что сложно отследить проблемы в отдельно взятой городской поликлинике, потому как все они юридически являются одной организацией.

«Где-то одна жалоба, где-то — сто. Мы получаем общий результат, который не дает посмотреть, где конкретно какие вопросы», — сказал он.

Подводя итоги своего визита в Пензенскую область, координаторы проекта «Народная оценка качества» отметили, что регион на фоне других субъектов России выглядит неплохо, однако картину омрачало понимание того, что имела место подготовка к проверке.