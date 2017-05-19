Члены ОНФ сравнили посещение пензенских больниц с «Ревизором»

По словам Виктора Климова, «Народная оценка качества» представляет собой своеобразное «зеркало» государственного проекта по независимому мониторингу качества услуг в социальной сфере.
«В 2012 году президент России в одном из майских указов поставил задачу создать систему обратной связи. В результате родился проект по независимой оценке качества. Людей опрашивают, собирают результаты опросов и предлагают, что нужно менять. Однако на Госсовете 4 мая от лица фронта прозвучала оценка, что система пока работает не очень хорошо — не отражает реальное мнение людей, не независима, не приводит к результатам. Мы проверяем, насколько объективна эта оценка, насколько соответствует тому, что реально происходит в этих учреждениях», — рассказал он.
Координатор проекта сообщил о том, что 19 мая было осмотрено несколько городских и районных больниц и поликлиник. Впечатление от увиденного, признался Виктор Климов, — неплохое, но ситуацию омрачал один факт.
«Сегодня картина напоминала бессмертное творение Гоголя «Ревизор». Едва нас видели, сразу появлялся главврач, нам все показывали. Это говорит о том, что внезапной проверки не получилось. Единственное, где чувствовалось, что к нашему появлению не готовились, — это в Рамзае», — пояснил член центрального штаба ОНФ.
Согласно результатам исследования, проведенного народным фронтом в медучреждениях Пензенской области, было выявлено несколько серьезных проблем. Они связаны с доступностью оказания медицинских услуг и дефицитом узких специалистов.
Замминистра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова в ходе заседания штаба, реагируя на озвученные проблемы, подтвердила: в больницах региона в настоящее время действительно недостаток кадров.
«На протяжении последних лет в области была выстроена очень серьезная работа в этом направлении. Сейчас у нас чуть более 800 врачей не хватает, это порядка 16% от общего числа сотрудников медицинской отрасли в регионе. Они нивелируются пока за счет работающих врачей. Более 260 врачей мы приняли в прошлом году. Мы видим положительную тенденцию и прогнозируем, что в ближайшие годы выйдем на полное укомплектование кадрами», — сказала она.
Также замглавы ведомства прокомментировала, как в регионе решается вопрос с большими очередями к специалистам.
«Второй год у нас проводятся субботние акции: идет интерактивный опрос населения, к каким врачам сложно попасть, какие услуги сложно получить, и на его основании организуем «день офтальмолога», «день звуковой диагностики» и так далее. В последнее время мы практикуем приемы трех-четырех врачей по субботам, и социальная напряженность снижается за счет этого, люди получают помощь», — пояснила Оксана Чижова.
В ходе общения с представителями СМИ координаторы проекта упомянули еще о двух проблемах, актуальных для региона в сфере здравоохранения.
«Еще одна проблема — где-то мы вообще не увидели пандусов, почти нигде не увидели ни телефона, ни кнопки — возможности сообщить о себе. Это неудобно для инвалидов», — сказал Виктор Климов.
Руководитель центра ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов президента «Народная экспертиза» Виктор Рожков также отметил, что сложно отследить проблемы в отдельно взятой городской поликлинике, потому как все они юридически являются одной организацией.
«Где-то одна жалоба, где-то — сто. Мы получаем общий результат, который не дает посмотреть, где конкретно какие вопросы», — сказал он.
Подводя итоги своего визита в Пензенскую область, координаторы проекта «Народная оценка качества» отметили, что регион на фоне других субъектов России выглядит неплохо, однако картину омрачало понимание того, что имела место подготовка к проверке.