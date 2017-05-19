В детских садах и школе Засечного выявлены трещины в стенах

Специалист по строительству обнаружил грубые нарушения, среди которых — многочисленные трещины на стенах, отсутствие вентиляции в одном из классов, отсутствие пандуса в коридоре, отсутствие благоустройства территории и прочие.
«Глава администрации района, начальник отдела образования администрации района и руководители средней школы и детского сада «Спутник» села Засечное получили представления. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Сейчас руководители учреждений направили застройщику претензии, и часть нарушений уже исправлена. Прокуратура Пензенского района следит за устранением неполадок.