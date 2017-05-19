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В детских садах и школе Засечного выявлены трещины в стенах

19 мая в 16:47 180 просмотров
, расположенного на улице Радужной, 6а и 10а, а также школы, находящейся на улице Изумрудной, 8а.

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Прокуратура Пензенского района проверила здания детского сада, расположенного на улице Радужной, 6а и 10а, а также школы, находящейся на улице Изумрудной, 8а.

Специалист по строительству обнаружил грубые нарушения, среди которых — многочисленные трещины на стенах, отсутствие вентиляции в одном из классов, отсутствие пандуса в коридоре, отсутствие благоустройства территории и прочие.

«Глава администрации района, начальник отдела образования администрации района и руководители средней школы и детского сада «Спутник» села Засечное получили представления. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Сейчас руководители учреждений направили застройщику претензии, и часть нарушений уже исправлена. Прокуратура Пензенского района следит за устранением неполадок.

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