В Пензу Навальный приехал под «прикрытием» американцев?

Эти рассуждения, скорее всего, выросли не на пустом месте. В аэропорту в числе его сопровождения якобы были замечены представители американской теле-, радиосети CBS.
Отсюда логично возникают вопросы: часто ли блогеры и политики приезжают в провинцию с таким сопровождением, чем интересна им Пенза? Зачем человеку, заявляющему о намерении баллотироваться в президенты, поддержка американских СМИ? Рассуждать об этом можно долго, но приходят мысли о том, что преодолевать такие расстояния без повода и причины вряд ли кто-то станет.
Сергей Максимов