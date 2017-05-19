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В Пензу Навальный приехал под «прикрытием» американцев?

19 мая в 16:36 856 просмотров
, что в Пензу 19 мая прилетел блогер Алексей Навальный, чтобы открыть здесь свой штаб. Среди горожан появилось мнение, что делать это он будет под «прикрытием» американцев.

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Не секрет, что в Пензу 19 мая прилетел блогер Алексей Навальный, чтобы открыть здесь свой штаб. Среди горожан появилось мнение, что делать это он будет под «прикрытием» американцев.

Эти рассуждения, скорее всего, выросли не на пустом месте. В аэропорту в числе его сопровождения якобы были замечены представители американской теле-, радиосети CBS.

Отсюда логично возникают вопросы: часто ли блогеры и политики приезжают в провинцию с таким сопровождением, чем интересна им Пенза? Зачем человеку, заявляющему о намерении баллотироваться в президенты, поддержка американских СМИ? Рассуждать об этом можно долго, но приходят мысли о том, что преодолевать такие расстояния без повода и причины вряд ли кто-то станет.

Сергей Максимов

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