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Мужчина хранил в Мокшанском районе 1655 литров опасного алкоголя

19 мая в 17:25 204 просмотра
, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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В Пензенской области осужден мужчина за перевозку и хранение с целью сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Обвиняемый — гражданин Республики Азербайджан — приобрел для продажи 397 канистр со спиртосодержащей жидкостью объемом не менее 4,17 литров. Общий объем составил 1655 литров. Канистры мужчина хранил в сарае в селе Подгорное Мокшанского района.

«При химическом исследовании в жидкости были обнаружены вещества, которые не являются естественными компонентами спирта, предназначенного для пищевых целей, и представляют опасность для жизни и здоровья человека», — сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Пензенской области.

Суд назначил мужчине штраф в сумме 30 тысяч рублей.

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