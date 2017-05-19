« Умники и умницы» — претендентов на игру в качестве « агонистов»." data-title="В Пензе определили финалистов игры «Умники и умницы» — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе прошла жеребьевка участников финала игры «Умники и умницы» — претендентов на игру в качестве «агонистов».

Из семи претендентов «агонистами» стали три финалистки: ученица школы № 7 города Пензы Анастасия Есавкина, представительница школы № 6 города Кузнецка Валерия Шайкина и учащаяся многопрофильного лицея села Малая Сердоба Наталья Щепакина.

«В финальной игре «агонисты» будут отвечать на вопросы, шагая по игровым дорожкам, а остальные участники финала будут играть в качестве «теоретиков». Последние также получат возможность стать победителями. Согласно правилам игры, если победитель не выявился среди «агонистов», победа отдается «теоретику», который заслужил в ходе игры наибольшее количество медалей и орденов», — сообщает пресс-служба Института регионального развития Пензенской области.

23 мая в телестудии телеканала «Экспресс» пройдет финальная игра «Умники и умницы Сурского края»