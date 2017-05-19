В Пензе спросили про «черную кассу» Навального

19 мая в Пензе во время открытия предвыборного штаба Алексея Навального состоялся одиночный пикет.

Инициатор пикета призвал волонтеров, тех, кто поддерживает блогера, и всех небезразличных граждан поинтересоваться у Навального о судьбе 27 млн рублей, которые поступали на счет директора Фонда борьбы с коррупцией (его учредитель — Навальный), а потом оказывались у его сторонников или лояльных блогеру журналистов.

О миллионах стало известно после публикации ряда документов и переписок порталом InfoTrader. Эти средства не были задекларированы.

Зарубежные журналисты, приехавшие с Навальным, целью пикета не поинтересовались, а продолжили снимать Алексея.

Сергей Максимов