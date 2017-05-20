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В Пензе стартовал фестиваль Jazz May-2017. ФОТО

19 мая в 19:25 528 просмотров
(6+). Трехдневную программу открыли музыканты из Заречного.

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19 мая стартовал фестиваль Jazz May Penza-2017 (6+). Трехдневную программу открыли музыканты из Заречного.

Первыми на открытой площадке перед пензенцами выступил зареченский «Дмитриев-Бэнд», затем горожане могли послушать композиции в исполнении ансамбля эстрадной и джазовой музыки Combo из Луганска.

Для зрителей, по традиции, расстелили газон и установили партер. Свободных мест в нем практически не было.

Каждый год на открытой площадке, помимо сцены, газона и партера, организовывают работу фестивального городка с арт-объектами. Его пока монтируют, свою работу он начнет во второй день фестиваля, 20 мая.

Напомним, фестиваль будет работать три дня и завершится 21 мая. В этом году в нем принимают участие представители семи стран. Подробную программу Jazz May-2017 можно посмотреть здесь.

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