( 6+). Трехдневную программу открыли музыканты из Заречного." data-title="В Пензе стартовал фестиваль Jazz May-2017. ФОТО — Пенза-пресс, рунет за день">

Первыми на открытой площадке перед пензенцами выступил зареченский «Дмитриев-Бэнд», затем горожане могли послушать композиции в исполнении ансамбля эстрадной и джазовой музыки Combo из Луганска.

Для зрителей, по традиции, расстелили газон и установили партер. Свободных мест в нем практически не было.

Каждый год на открытой площадке, помимо сцены, газона и партера, организовывают работу фестивального городка с арт-объектами. Его пока монтируют, свою работу он начнет во второй день фестиваля, 20 мая.

Напомним, фестиваль будет работать три дня и завершится 21 мая. В этом году в нем принимают участие представители семи стран. Подробную программу Jazz May-2017 можно посмотреть здесь.