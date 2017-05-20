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В Пензе суд прокомментировал решение о лишении ветерана дома и земли (видео)

19 мая в 19:52 284 просмотра
, который заявил, что его лишают части собственного дома и земли.

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В Ленинском районном суде Пензы прокомментировали решение по делу ветерана Афганской войны, который заявил, что его лишают части собственного дома и земли.

Напомним, на этой неделе участник боевых действий Андрей Тычков устроил одиночный пикет у здания областного суда. Таким образом мужчина пытался выразить протест против решения, которое вынес суд Ленинского района. По иску соседки суд якобы обязал его снести часть забора, некоторые надворные постройки и перенести общую стену, которая отделяет его половину дома от соседской, сообщает телеканал «Экспресс».

Как разъяснили в Ленинском районном суде, собственники владеют участком на правах общей долевой собственности. Постройки мужчины на придомовой территории мешают его соседке. Их действительно частично придется снести. О переносе стены в доме речи не шло.

«На Тычкова возложена обязанность не чинить препятствий в пользовании земельным участком, а также освободить его путем уборки строительных материалов и строительного мусора путем сноса частей бани и ее ограждения. Решение суда не обязывает Тычкова переносить стену жилого дома и не лишает его дома», — пояснила помощник председателя Ленинского районного суда г. Пензы Елена Полякова.

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