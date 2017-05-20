В Пензе разыскивают старинный целебный Живоносный родник (видео)

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В Пензе занимаются поисками целебного источника. Живоносный родник, известный своими чудодейственными свойствами в XVIII веке, был заброшен в веке XX. И вот сегодня инициативной группе удалось установить его примерное местоположение. Оказалось, он находится в самом центре Пензы.

С точностью до сантиметра установить, где находились стертые с лица земли святые места. С помощью старинных фотографий и карт общественники восстанавливают картину прошлого. У них особая миссия — найти старейший пензенский целебный источник. Он был заброшен почти век назад и теперь затерян глубоко под землей, сообщает телеканал «Экспресс».

Поисковые работы ведут в самом центре Пензы недалеко от памятника Первопоселенцу. Благодаря краеведческим документам удалось определить примерное местоположение Живоносного родника. Оказалось, что он находится на частной территории. Здесь уже 35 лет проживает Николай Паномарев. Такому великому делу мужчина препятствовать не стал — пустил к себе без лишних вопросов и даже сам помогал. Говорит, что уже давно подозревал, что его земля скрывает таинственную историю.

«Шел 1981−1982 год. Образовалась ложбинка, когда лопатой стал разравнивать, она провалилась, потом взял арматуру, и она на девять метров в глубину ушла», — рассказал Николай Понаморев.

По предположению активистов, под огородом, где сейчас у Николая Паномарева растет капуста, находятся святые пещеры. Над ними же могла располагаться часовня Живоносного источника, простоявшая здесь десятки лет.

В архивах сохранилась информация о том, что деревянная часовенка над Живоносным родником была построена в 1764 году. В XIX веке ее дважды восстанавливали на пожертвования горожан. Но при советской власти культовое сооружение было разрушено, и место источника, известного на всю губернию своими чудодейственными свойствами, было забыто.

Шанс на восстановление исторической и духовной ценности Сурского края появился благодаря карте 20-ых годов прошлого века.

Неизвестно, где именно выходила на поверхность земли святая вода: под сводами часовни или вблизи нее. Поэтому поиски сосредоточены в районе между огородом и небольшим родником, который бьет в нескольких метрах от дома Паномарева. Здесь уже начали бурить скважины. Чтобы определить, каково сегодняшнее состояние этих вод, необходимо комплексное исследование многих специалистов.

«Чтобы провести геологические исследования насколько эта вода защищена глинами от поверхностных стоков, от всяких загрязнений и нечистот города. Если санитарно-эпидемиологическая служба даст нам заключение, что можно, тогда мы просто сделаем горизонтальное бурение, воткнем туда трубу и выведем воду из этого целебного родника во всеобщий доступ на улицу Салтыкова-Щедрина», — пояснил руководитель инициативной общественной группы «Живоносный родник» Александр Пальгов.

Работать предстоит много. Поиски источника могут занять несколько месяцев. Помощь будет не лишней. Тех, кому хоть что-нибудь известно о Живоносном роднике, активисты просят сообщить по телефону: 520−610. Важна любая информация.