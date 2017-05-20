В Бессоновке угнанный автомобиль сдали в металлолом (видео)

, припарковав возле дома свои старенькие « Жигули», он забыл закрыть на ключ дверь машины , этим воспользовался злоумышленник. Ночью он похитил легковушку." data-title="В Бессоновке угнанный автомобиль сдали в металлолом — Пенза-пресс, рунет за день">

Житель Бессоновки из-за собственной оплошности чуть было не лишился автомобиля. Вечером, припарковав возле дома свои старенькие «Жигули», он забыл закрыть на ключ дверь машины, этим воспользовался злоумышленник. Ночью он похитил легковушку.

Пропавший автомобиль сотрудники отдела МВД России по Бессоновскому району обнаружили в пункте приема металлолома. Установить личность похитителя полицейским не составило труда. Им оказался 42-летний мужчина уже судимый за аналогичные преступления.

«Подойдя к автомашине, он обнаружил, что дверь была не заперта, и открыл ее. Ключей в салоне он не обнаружил и подошел к жителю села Бессоновки, который находился рядом на своей автомашиной, и попросил отбуксировать эту автомашину, пояснив, что она принадлежит ему», — сообщил старший дознаватель отделения дознания ОМВД России по Бессоновскому району Николай Кологоров.

Задержанный в содеянном сознался. Против него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Автомобиль сотрудники полиции вернули законному владельцу, сообщает телеканал «Экспресс».