В Бессоновке угнанный автомобиль сдали в металлолом (видео)

Пропавший автомобиль сотрудники отдела МВД России по Бессоновскому району обнаружили в пункте приема металлолома. Установить личность похитителя полицейским не составило труда. Им оказался 42-летний мужчина уже судимый за аналогичные преступления.
«Подойдя к автомашине, он обнаружил, что дверь была не заперта, и открыл ее. Ключей в салоне он не обнаружил и подошел к жителю села Бессоновки, который находился рядом на своей автомашиной, и попросил отбуксировать эту автомашину, пояснив, что она принадлежит ему», — сообщил старший дознаватель отделения дознания ОМВД России по Бессоновскому району Николай Кологоров.
Задержанный в содеянном сознался. Против него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Автомобиль сотрудники полиции вернули законному владельцу, сообщает телеканал «Экспресс».