, профессор , пианистка и певица , представительница традиционного джаза — это все о Дине Де Роуз. Американская исполнительница стала участницей фестиваля Jazz May Penza-2017 ( 6+) и рассказала шеф-редактору ИА «Пенза-Пресс» Галине Пресняковой о том , что общего между рэпом и джазом , планирует ли она открывать школу вокала в России и чем ее поразили пензенцы на мастер-классе." data-title="Дина Де Роуз: Не я выбрала джаз, а джаз выбрал меня — Пенза-пресс, рунет за день">

Трижды номинантка на премию Grammy, профессор, пианистка и певица, представительница традиционного джаза — это все о Дине Де Роуз. Американская исполнительница стала участницей фестиваля Jazz May Penza-2017 (6+) и рассказала шеф-редактору ИА «Пенза-Пресс» Галине Пресняковой о том, что общего между рэпом и джазом, планирует ли она открывать школу вокала в России и чем ее поразили пензенцы на мастер-классе.

— Дина, вы много гастролируете, принимали участие в фестивалях по всему миру. Что вам дает участие в фестивале Jazz May Penza?

— Очень здорово, что меня пригласили в Пензу, потому что здесь, возможно, не так много такой музыки, которую я исполняю. Поэтому я воспринимаю себя как посланницу джазовой музыки здесь.

— Вы являетесь руководителем вокально-джазового отделения в Университете музыки и изобразительного искусства Граца в Австрии, даете мастер-классы по всему миру. Сегодня вы учили пензенских ребят и девушек. Как вы оцениваете их уровень?

— Мастер-класс в Пензе — мой первый опыт уроков в России, поэтому мне сложно судить о музыкальном уровне россиян в целом, но пензенская публика выглядела очень заинтересованной в джазовой музыке. Мастер-класс в Пензе мне понравился.

Меня поразила одна девушка, которая была сегодня: она пела и испытывала от этого такую радость и удовольствие! Вот это можно назвать джазом, для такого новичка это было очень здорово.

— Может ли такое быть, что вы откроете в России свою школу вокала?

— Почему нет, возможно, так и будет.

— Дина, вы играете на фортепиано с трех лет, почему вы выбрали для себя именно джазовое направление?

— К джазу я пришла не сразу, я играла во многих других стилях: классика, поп, рок, фьюжн. Но когда я стала исполнять джаз, во мне что-то отозвалось, срезонировало в моей душе. Мне стало интересно, что это за музыка, я стала изучать ее историю, и увлеклась ею. Можно сказать, что не я выбрала джаз, а джаз выбрал меня.

— Есть ли разница между джазовыми культурами? Например, российской и американской?

— Я родом из Нью-Йорка, и знакома с некоторыми российскими исполнителями джаза. В 90-е в США не раз приезжал Игорь Бутман, привозил российских музыкантов. Но знаю далеко не всех. В оправдание могу сказать, что немногие американцы знают европейскую джазовую сцену, как и европейцы не знают американскую, японскую и так далее. Есть определенные джазовые группировки, которые существуют в разных сценах. Это нормально.

Могу сказать одно — с теми музыкантами, с которыми я работала сегодня на сцене [участники квартета — испанец Рейнальд Кол и россиянин Яков Окунь], мы разговаривали на одном языке, даже на одном его оттенке.

— Как вы считаете, вернет ли джаз былую популярность или, скорее, станет чем-то исключительным в мире музыки и забудется?

— Когда джаз зарождался, а это были 40-е годы 20 века, он сразу стал очень популярным: изначально как инструментальная музыка, потом его стали исполнять певцы. Конечно, в том ключе, каким он был, джаз не станет популярным, но он никогда не умрет.

После 50-х годов джаз повлиял на все музыкальные стили: R’n’B, соул, — все течения, которые популярны сейчас, возникли, по сути, из джаза. Если мы послушаем современную музыку, тот же самый рэп, мы сможем там услышать джаз, потому что она повлияла и на него.

Все популярные певцы: Стинг, Бйонсе, Кенье Уэст, — они в своих коллективах просят играть именно джазовых исполнителей, потому что они могут повлиять на их музыку, сделать ее более красивой. Поэтому джаз будет всегда, и он будет популярен.