Белозерцев подвел итоги Международной олимпиады курсантов

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подвел итоги III Международной олимпиады курсантов, которая проходила в Пензе с 15 по 19 мая.

«Меня переполняет чувство гордости за нашу Родину. Президент Российской Федерации Владимир Путин, министр обороны России Сергей Шойгу и генералитет страны делают все, чтобы усилить оборонную мощь государства, поднять уровень боеготовности. Мы видим это и по успешно работающим в Пензенской области предприятиям ВПК, и по укреплению учебно-материальной базы Пензенского артиллерийского инженерного института — филиала Военно-технической академии МТО, подготавливающего специалистов для Вооруженных Сил», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев добавил, что ему особенно приятно, что III Международную олимпиаду курсантов образовательных организаций высшего образования по информатике выиграла пензенская команда.

«Россия всегда была сильна своей армией. Завоевав главный Кубок, наши ребята доказали, что у российских Вооруженных Сил есть будущее. Этот день вошел в историю Пензенского региона», — сказал он.

Замминистра обороны РФ, Герой России Дмитрий Булгаков высоко оценил организацию проведения Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по информатике.

«Впечатление от мероприятия, которое состоялось на пензенской земле, — все прошло просто блестяще. Наша молодежь показала высочайшие результаты в этой науке. Я испытываю искреннюю радость за ребят, достигших таких вершин», — похвалил он.

Всеармейский и Международный этапы олимпиады по информатике прошли в Пензе на базе филиала Военной академии материально-технического обеспечения. Участие в них приняли 172 курсанта, студента и солдата из 43 команд (33 команды вузов Минобороны РФ, две команды учебных военных центров, три команды научных рот и пять команд государств — участников Содружества Независимых Государств. Во Всеармейском этапе олимпиады задействовано 37 команд (148 участников), в Международном этапе олимпиады — шесть команд (24 участника).

Первое место заняла команда из РФ, второе — Республики Беларусь, третье — Республики Казахстан, сообщили в пресс-центре облправительства.