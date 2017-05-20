На базе бизнес-инкубатора на ул. Гагарина появится IT-парк

Совещание на базе бизнес-инкубатора прошло под председательством первого зампреда областного правительства Андрея Кулинцева.

«В центре внимания участников встречи было определение критериев отбора будущих резидентов, обновление внутреннего и внешнего пространства, дизайн помещений, а также благоустройство территории создаваемого IT-парка», — сообщили в пресс-центре облправительства.

В будущем IT-парке будет строгий отбор потенциальных резидентов: место смогут получить только компании, основным видом деятельности которых является разработка компьютерного программного обеспечения. Кроме того, будет снято ограничение на срок аренды помещений. Ранее для резидентов бизнес-инкубаторов он составлял не более трех лет.

После открытия IT-парк станет стержневым элементом экосистемы пензенских высокотехнологичных предприятий.

Идею открытия в регионе IT-парка высказал губернатор Иван Белозерцев на прошедшей в конце апреля конференции SECON-2017.



«Объявляю, что принял решение со своими коллегами создать IT-парк на базе одного из бизнес-инкубаторов. Чтобы у вас были свои помещения, своя творческая атмосфера, вы могли бы взаимодействовать. Я уверен, что это даст определенный толчок в развитии IT-технологий, программного обеспечения на пензенской земле. Больше будет поступать заказов, и вам легче будет решать эти задачи», — пояснил глава региона.