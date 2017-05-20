Пензенцев приглашают на ярмарки выходного дня за свежим мясом

Они располагаются на пр. Победы, 99, ул. Кижеватова, 1−3, ул. Суворова, 120, пр. Строителей, 21а, ул. Лобачевского.

«На ярмарках представляют свою продукцию Шемышейский, Пензенский, Колышлейский, Белинский, Мокшанский, Лопатинский и другие районы Пензенской области, также осуществляют деятельность представители малого и среднего предпринимательства с широким ассортиментом продовольственной и непродовольственной группы товаров», — сообщили в пресс-службе мэрии.

На площадках предусмотрены места для реализации излишне выращенной продукции, рассады.

20 мая говядину можно приобрести от 260 рублей за килограмм, свинину — от 210 рублей, птицу от фермера — от 160 рублей, яйцо — от 35,00 рублей за десяток, картофель — от 20 рублей за килограмм, лук — от 25 рублей.