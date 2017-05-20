Кулинцев принял участие в совещании с замглавами Минкомсвязи и Минстроя

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Как сообщает пресс-центр облправительства, совещание прошло в формате видеоконференции под председательством замглавы Минкомсвязи России Михаила Евраева и замглавы Минстроя России Андрея Чибиса.

В ходе обсуждения были рассмотрены аналитические возможности по контролю размещения информации в ГИС ЖКХ поставщиками информации, продемонстрирован модуль «Формирование комфортной городской среды» в ГИС ЖКХ в рамках Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Участникам совещания рассказали, как необходимо регистрироваться в ГИС ЖКХ для работы в новом модуле и распределять права доступа в системе соответствующих специалистов, также были продемонстрированы его функциональные возможности.

«В самое ближайшее время региональным органам власти будут поэтапно предоставляться дополнительные аналитические возможности по контролю за размещением информации в ГИС ЖКХ организациями ЖКХ. Всего в системе планируется более 100 форм отчетов по организационной и содержательной аналитике. Отчеты позволят не только отслеживать ход размещения информации в системе, но и получать необходимую информацию для принятия важных управленческих решений», — отметил Михаил Евраев.

«Мы очень ждем полноценного запуска ГИС ЖКХ, информационная система нужна отрасли. Среди наиболее ожидаемых доработок — повышение стабильности системы и внедрение модуля «Формирование комфортной городской среды», в котором будут размещаться региональные и муниципальные программы благоустройства. Модуль необходим для контроля реализации программ благоустройства, мы ожидаем, что сами граждане смогут выполнение работ, участвовать в общественных обсуждениях и давать комментарии по проекту», — сказал Андрей Чибис.