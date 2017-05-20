« Наш двор»." data-title="Кувайцев проверил благоустройство дворов на ул. Герцена — Пенза-пресс, рунет за день">

Были осмотрены дворы домов №№ 12, 12а, 14 на улице Герцена.

«На данном этапе основной задачей является окончательное формирование идеи благоустройства каждого из дворов. Для этого специально разрабатываются эскизные проекты, утверждаемые жителями», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Виктор Кувайцев отметил, что в настоящее время учтены не все пожелания жителей. В связи с этим он поручил главам районных администраций и начальнику УЖКХ повторно провести встречи с победителями конкурса, согласовать с ними все нюансы, чтобы быстрее можно было приступить к выполнению работ.

«При организации парковки бордюр необходимо установить так, чтобы он не препятствовал заезду машин. И это касается всех дворов», — сказал мэр Пензы.

Также он обратил внимание на то, что все цветы и зеленые насаждения нужно обязательно сохранить.