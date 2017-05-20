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Кувайцев проверил благоустройство дворов на ул. Герцена

20 мая в 15:54 74 просмотра
«Наш двор».

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20 мая мэр Пензы Виктор Кувайцев осмотрел дворовые территории в рамках реализации проекта «Наш двор».

Были осмотрены дворы домов №№ 12, 12а, 14 на улице Герцена.

«На данном этапе основной задачей является окончательное формирование идеи благоустройства каждого из дворов. Для этого специально разрабатываются эскизные проекты, утверждаемые жителями», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Виктор Кувайцев отметил, что в настоящее время учтены не все пожелания жителей. В связи с этим он поручил главам районных администраций и начальнику УЖКХ повторно провести встречи с победителями конкурса, согласовать с ними все нюансы, чтобы быстрее можно было приступить к выполнению работ.

«При организации парковки бордюр необходимо установить так, чтобы он не препятствовал заезду машин. И это касается всех дворов», — сказал мэр Пензы.

Также он обратил внимание на то, что все цветы и зеленые насаждения нужно обязательно сохранить.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_provel_vyezdnoe_soveshchanie_v_ramkakh_realizatsii_proekta_nash_dvor/
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