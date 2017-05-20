В Соловцовке прошел фестиваль скандинавской ходьбы

В празднике приняли участие более 500 человек старшего и среднего возраста из 30 муниципальных образований.

«До начала пешего перехода по правилам скандинавской ходьбы состоялся молебен в храме, где покоятся мощи Иоанна Оленевского. Настоятель церкви Сергея Радонежского напутствовал спортсменов на благие дела, окропил их святой водой», — сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

После молебна участники прошли маршрут длиной 4 км.

В Оленевке перед участниками фестиваля выступили творческие коллективы Пензенского района, после чего прошла церемония награждения победителей.

Следующая встреча приверженцев скандинавской ходьбы состоится в августе в Каменском районе.