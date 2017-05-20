Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Пензенец погиб под колесами московской электрички — СКР
В Калиновке ночью человек пострадал в пожаре
На ул. Кордон Сурка ночью вспыхнул крупный пожар
На остановке «Центральный рынок» скончался мужчина
По факту падения самолета в Пензенской области возбуждено уголовное дело
Началась проверка по факту падения самолета в Матчерке
В Пензенской области разбился самолет, есть жертвы
В Леонидовке на ребенка упала деревянная горка
В Бековском районе 1,5 часа тушили вспыхнувший лес
В Пензе легковушка столкнулась с автобусом
все новости

В Константиновке утром вспыхнул дом

20 мая в 12:20 236 просмотров

20 мая в селе Константиновка Пензенского района вспыхнул пожар.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 8.50 на ул. Рабочей загорелся кирпичный дом. Он выгорел изнутри, загорелась кровля.

Последствия пожара ликвидировали восемь сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/upload/site46/document_operational/6niAsn8A0k-big-reduce350.jpg
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics