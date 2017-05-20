В Константиновке утром вспыхнул дом

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 8.50 на ул. Рабочей загорелся кирпичный дом. Он выгорел изнутри, загорелась кровля.

Последствия пожара ликвидировали восемь сотрудников МЧС и четыре единицы техники.