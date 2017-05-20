Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 8.50 на ул. Рабочей загорелся кирпичный дом. Он выгорел изнутри, загорелась кровля.
Последствия пожара ликвидировали восемь сотрудников МЧС и четыре единицы техники.
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В Константиновке утром вспыхнул дом
20 мая в 12:20 236 просмотров
20 мая в селе Константиновка Пензенского района вспыхнул пожар.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 8.50 на ул. Рабочей загорелся кирпичный дом. Он выгорел изнутри, загорелась кровля.
Последствия пожара ликвидировали восемь сотрудников МЧС и четыре единицы техники.