Жителям сел Пензенской области рассказали о вреде курения

Беседы проводились с жителями Камешкирского, Вадинского, Бековского и Лунинского районов в преддверии Всемирного дня без табака, который отмечается ежегодно 31 мая.



«Потребление табака представляет собой угрозу для любого человека, независимо от его пола, возраста, культуры или образования. Оно влечет за собой страдания, развитие многих заболеваний, приводящих в последствие к ранней инвалидизации и смертности. В организме человека нет ни одного органа или системы, на которые бы не оказывал вредного влияния табачный дым и его составные части», — отметили в пресс-службе регионального минздрава.

Проблемы, сязанные с табакокурением, имели возможност обсудить около 400 жителей сел на восьми информационных площадках. Они узнали о том, какие органы поражаются при курении, какие страшные последствия несет за собой это привычка и как отказаться от нее.