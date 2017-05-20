« Тушино» в Москве." data-title="Пензенец погиб под колесами московской электрички — СКР — Пенза-пресс, рунет за день">

Как сообщает «Московский Комсомолец», ссылаясь на правоохранителей, пензенец и житель Тамбовской области пытались доехать до станции «Москва-Рижская» «зайцами». По предварительной версии, они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчины перелезли через ограждение в конце ж/д станции «Тушино» и пошли к платформе. В это время по второму пути из области в столицу мчался электропоезд из Нахабино. Мужчины решили, что переждут проезжающий мимо поезд, прижавшись к ограждению, однако состав затянул их под колеса. От полученных травм мужчины скончались на месте.

«По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщила «МК» старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Татьяна Морозова.