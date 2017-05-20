Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Константиновке утром вспыхнул дом
В Калиновке ночью человек пострадал в пожаре
На ул. Кордон Сурка ночью вспыхнул крупный пожар
На остановке «Центральный рынок» скончался мужчина
По факту падения самолета в Пензенской области возбуждено уголовное дело
Началась проверка по факту падения самолета в Матчерке
В Пензенской области разбился самолет, есть жертвы
В Леонидовке на ребенка упала деревянная горка
В Бековском районе 1,5 часа тушили вспыхнувший лес
В Пензе легковушка столкнулась с автобусом
все новости

Пензенец погиб под колесами московской электрички — СКР

20 мая в 12:49 296 просмотров
«Тушино» в Москве.

" data-title="Пензенец погиб под колесами московской электрички — СКР — Пенза-пресс, рунет за день">

Промышленный альпинист из Пензенской области погиб на железнодорожной станции «Тушино» в Москве.

Как сообщает «Московский Комсомолец», ссылаясь на правоохранителей, пензенец и житель Тамбовской области пытались доехать до станции «Москва-Рижская» «зайцами». По предварительной версии, они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчины перелезли через ограждение в конце ж/д станции «Тушино» и пошли к платформе. В это время по второму пути из области в столицу мчался электропоезд из Нахабино. Мужчины решили, что переждут проезжающий мимо поезд, прижавшись к ограждению, однако состав затянул их под колеса. От полученных травм мужчины скончались на месте.

«По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщила «МК» старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Татьяна Морозова.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics