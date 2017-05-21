« Голос», преподаватель школы Аллы Пугачевой , обладательница глубокого « черного» вокала , за плечами которой — четыре выхода на сцену « Евровидения», — джазовая певица Мариам Мерабова и ее муж , выдающийся пианист , посетили фестиваль Jazz May Penza-2017 ( 6+). Исполнительница рассказала корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» Анне Балашовой о том , почему многие российские джазмены стесняются петь на родном языке , современная школа вокала не выдерживает никакой критики , а детям до 13 лет нельзя заниматься сольным исполнением песен." data-title="Мариам Мерабова: Детские музыкальные шоу — профанация и уродство — Пенза-пресс, рунет за день">

Звезда третьего сезона телешоу «Голос», преподаватель школы Аллы Пугачевой, обладательница глубокого «черного» вокала, за плечами которой — четыре выхода на сцену «Евровидения», — джазовая певица Мариам Мерабова и ее муж, выдающийся пианист, посетили фестиваль Jazz May Penza-2017 (6+). Исполнительница рассказала корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» Анне Балашовой о том, почему многие российские джазмены стесняются петь на родном языке, современная школа вокала не выдерживает никакой критики, а детям до 13 лет нельзя заниматься сольным исполнением песен.

— Мариам, вы сегодня провели мастер-класс для пензенских вокалистов. Насколько внимательными оказались слушатели?

— Мастер-классом я очень довольна, он прошел замечательно. Плохо лишь то, что у нас было мало времени. Вообще мастер-класс — это формат непростой, потому что в сжатые сроки нужно передать максимум знаний. Я сделала акцент на самом главном — на технике дыхания.

Слушали великолепно, меня это очень порадовало. При том, что совершенно разные по возрасту люди пришли: были и педагоги, и учащиеся, это очень ценно. Я вообще обожаю встречаться с педагогами: когда ты обмениваешься с ними информацией, есть момент роста, взаимообогащения.

Я сама преподаю с удовольствием. Делаю это воинственно, потому что меня не устраивает, как сейчас учат в учебных заведениях, где преподают эстраду и джаз. Каждый год выпускаются очередные несколько десятков людей, которые либо остаются в караоке-клубах, либо удачно выходят замуж и в итоге к профессии не имеют никакого отношения. В процессе обучения не раскрывается индивидуальность, вокалист абсолютно неграмотен. Он не должен быть пародистом, тысячной Уитни Хьюстон — какой в этом смысл? Я считаю, что надо конкретно пересматривать систему преподавания. Если нет своих кадров — значит приглашайте людей из-за рубежа, имейте совесть признаться: «Да, мы не можем». Нельзя брать деньги, отнимать время у детей и давать им фигу!

В процессе преподавания я часто сталкиваюсь с полнейшим невежеством. Я убеждена в том, что нельзя детей до определенного возраста трогать в плане шоу, бесконечных конкурсов. Ребенка надо образовывать, лучше семилетки обучения музыке еще никто ничего не придумал. Сольный вокал — это только после 13 лет, все, что до этого, — профанация, уродство, убийство речевого аппарата ребенка. Ребенок должен до определенного возраста петь в хоре, чтобы развивался гармонический слух. До этого времени надо образовываться музыкально, а потом — пожалуйста. Вокал — это взрослая профессия.

— На мастер-классе вы очень негативно высказывались о шоу «Голос. Дети»…

— Мне не нравится индустрия, связанная с детьми. Отличие «Синей птицы» [всероссийский открытый конкурс юных талантов — прим. ред.] - в том, что там дети занимаются специальностью. А здесь — «хочу быть звездой» и все. Это мнимая звездность. На следующий год придут другие звезды — и про тебя уже забыли. За этот год из тебя выжали на всех площадках. Вместо того, чтобы в школе учиться, ты ездил «звездил», и крыша уже уехала на почве своей «звездности». Это уже калеки.

— А вам шоу «Голос» в этом смысле не навредил? Вы приобрели широкую популярность после участия в проекте, это пошло исключительно на пользу вашему творчеству?

— «Голос» мне принес исключительно пользу, он мне дал аудиторию. Почему он мне и некоторым людям подарил только хорошее — потому что у нас до этого был бэкграунд, мы долго и профессионально занимались своим делом.

— Насколько я знаю, вы активно занимаетесь продвижением русскоязычного джазового репертуара. Вы неоднократно говорили о том, что у русских исполнителей есть проблемы с исполнением джаза на родном языке. С чем это связано, на ваш взгляд?

— Я нигде не встречала в этом плане таких барьеров, как у нас. Многие исполнители откровенно стесняются петь на русском языке, предпочитая исполнять иностранные джазовые песни. Я считаю, что, конечно, нужно петь на русском. Музыка должна быть осмысленной, иначе это просто какая-то пародия. Сколько авторского материала у моих коллег, и он в столе почему-то лежит. Мне хочется, чтобы музыкальные джазовые радиоканалы уделили больше внимания авторской музыке наших соотечественников. Это уважение, понимание, что у тебя в стране живут не менее выдающиеся люди. Будь любезен, озвучь их творчество!

Вообще я считаю, что джаз на любом языке чудесно звучит. Вы знаете, какая прелесть — джаз на камерунском языке? А на польском? А как звучит украинский, португальский джаз — можно с ума сойти!

— В программе вашего выступления на Jazz May Penza будут и русскоязычные песни, и мировые джазовые хиты?

— Да, мы очень скрупулезно выбирали песни для программы. Мы — впервые здесь, это знакомство, и хотелось бы сделать его максимально откровенным и значительным. Нами была выбрана концепция «мостиков» между знаменитыми evergreen — вечнозелеными хитами мирового джаза — и джаза на русском языке. Это и наша авторская музыка, и «золотой» фонд музыки. Плюс я сделала перевод известного хита, чтобы показать, что мы меняем всего лишь язык, а стиль остается. К слову, у нас — огромный опыт выступлений за рубежом, и там, наоборот, всем интересно, как звучит джаз на русском языке, и никого не интересует в 50-миллиардный раз Summertime.

— Проект MIRAIF, основанный вашим мужем Арменом Мерабовым, в 2018 году отпразднует 20 лет. Готовите что-то для поклонников в связи с этой значимой датой?

— Да, мы уже несколько лет готовимся к ней. Осталось лишь записать накопившийся материал, его все больше и больше. Но, так как мы — максималисты, то не хотим это делать абы как. Думаю, в ближайшее время мы обязательно приступим к записи.

— Многие характеризуют ваш голос как «глубокий черный вокал». Как вы к этому относитесь?

— Я нормально к этому отношусь, потому что мои ориентиры — это блюз, ритм-блюз, это вообще мое. И стилистически, и технически. Так что да, пожалуй, такая характеристика соответствует правде.

— Мариам, вы успели познакомиться с пензенским джазом? Как вам атмосфера на Jazz May, самая идея такого фестиваля?

— Если честно, пензенских исполнителей джаза послушать пока не удалось. Но вот на улице была — кайф, очень классная атмосфера. Вообще я — за культурные фестивали всеми руками и ногами. Это культура наших детей. Я думаю, что повести ребенка на концерт некоего исполнителя из поп-индустрии с его ярким шоу и повести его на культурную программу, где и промыслы представлены, и музыка интересная, которая расширяет сознание, — это две большие разницы.

— Как привить ребенку любовь к хорошей музыке?

— Любовь не прививается. Заставить никого нельзя, человек сам выбирает, что ему нравится. Никто не говорит, что все обязаны любить джаз. Нет, зачем? Просто надо окультурить своего ребенка, больше правильной музыки слушать дома, водить его на концерты. Даже если ты сам не любишь классику, возьми своего ребенка и поведи на классический концерт, дай ему возможность ментально вырасти.