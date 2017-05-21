При длительном отсутствии воды пензенцам рекомендуют обращаться в надзорные органы

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На сайте мэрии Пензы размещена информация о ремонте теплосетей и их замене, которая в настоящее время проводится в городе.

Как сообщает пресс-служба мэрии, почти 80% сетей находится в собственности частной компании ПАО «Т Плюс». Однако по поручению губернатора Ивана Белозерцева глава администрации Виктор Кувайцев держит вопрос ремонта и подготовки тепловых сетей на постоянном контроле.

«Главной задачей по подготовке города к новому отопительному сезону является проведение гидравлических испытаний тепловых сетей и их последующий капитальный и текущий ремонт. Основным видом гидравлических испытаний является опрессовка, которая предназначена для проверки надежности работы трубопроводов, теплообменников, котлов, насосов и другого теплообменного оборудования.

Опрессовка тепловых сетей дает возможность обнаружить протечки в основном металле, арматуре и фланцевых соединениях, компенсаторах и прочих составных трубопроводов, а также выявляет утечки или «запотевания» в сварных швах и их непрочности», — отмечает пресс-служба.

Так как основное количество магистральных сетей находится в собственности ПАО «Т Плюс», и, учитывая высокий технический износ теплосетей, самое большое количество порывов в результате опрессовки происходит на них.

«В рамках замены и ремонта теплосетей согласован график отключения горячей воды. В случае затягивания сроков ремонта ресурсоснабжающей организацией, указанных в графике, пензенцы могут обращаться с претензиями непосредственно к производителю работ, в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области или в прокуратуру», — подчеркнули в пресс-службе.

Подробную информацию и график ремонта сетей можно найти здесь.