Кувайцев поручил благоустроить сквер 70-летия Победы

Глава городской администрации распорядился заменить участки разрушившегося бордюрного камня, завести намывной песок для детской игровой зоны, а также продумать вариант расширения площадки перед обелиском для проведения мероприятий.

Местные жители пожаловались на скот, который пасется в сквере и попросили огородить территорию.

«Это место должно быть открытым, доступным как и любой другой сквер», — сказал он.

Мэр поручил представителям администрации Железнодорожного района провести беседу с владельцами скота, также сообщил о необходимости организовать встречу с жителями близлежащих многоквартирных домов, сообщает пресс-служба мэрии.