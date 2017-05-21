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Кувайцев поручил благоустроить сквер 70-летия Победы

21 мая в 12:35 306 просмотров

Мэр Пензы Виктор Кувайцев 21 мая проверил состояние сквера имени 70-летия Победы.

Глава городской администрации распорядился заменить участки разрушившегося бордюрного камня, завести намывной песок для детской игровой зоны, а также продумать вариант расширения площадки перед обелиском для проведения мероприятий.

Местные жители пожаловались на скот, который пасется в сквере и попросили огородить территорию.

«Это место должно быть открытым, доступным как и любой другой сквер», — сказал он.

Мэр поручил представителям администрации Железнодорожного района провести беседу с владельцами скота, также сообщил о необходимости организовать встречу с жителями близлежащих многоквартирных домов, сообщает пресс-служба мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/skver/
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