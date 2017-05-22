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В Пензе с детской площадки убрали битое стекло

22 мая в 08:31 300 просмотров
Жалобную книгу» информагентства, чтобы рассказать о плачевном состоянии детской площадки на ул. Ладожской.

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Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информагентства, чтобы рассказать о плачевном состоянии детской площадки на ул. Ладожской.

«27 апреля силами отдела благоустройства территорий администрации Октябрьского района на ул. Ладожской рядом с детским садом № 129 был организован сбор мусора на прилегающей к садику территории.

Газеты, бумажки, пакеты убрали, а битое стекло, которым все усыпано на бывшей баскетбольной площадке, никто не убрал. Всего в 15 метрах от этих стекляшек находится детская площадка, детей манит «блеск бисера» битого стекла. Дети режутся, портится обувь, так как пройти там совершенно невозможно.

Стекла действительно очень много набили хулиганы. Просьба убрать битое стекло с площадки, а также с дорожки, идущей вдоль ограждения территории детского сада № 129 к дому № 19 по ул. Ладожской», — написал местный житель.

На жалобу пришел ответ за подписью вице-мэра Юрия Ильина. Он сообщил, что 17 мая силами администрации района, общественности и коммунальщиков стекло убрали, а территорию подмели.

Фотография: фото автора жалобы http://penza-press.ru/ask
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