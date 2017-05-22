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В Пензе к ремонту готовят дороги на шести улицах

22 мая в 09:35 94 просмотра

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев проверил ход ремонта дорог.

В ходе осмотра было проверено распределение рабочих бригад на объектах улично-дорожной сети.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, подготовительные работы осуществляются на улицах Мереняшева, Тепличной, Львовской, Проспекте Победы, Беляева, а также в Мотоциклетном переулке.

В ходе объезда Виктор Кувайцев отметил, что на улице Кирова нанесена горизонтальная разметка с целью обеспечения безопасности дорожного движения.

«Работы ведутся одновременно на нескольких основных дорогах города, которые несут значительную нагрузку транспортного потока. Поэтому дорожникам нужно строго придерживаться графиков и наращивать темпы, все условия для этого есть», — отметил глава горадминистрации.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/62f/570_380_2/62f15dcd7522d7c423c49383630240bf.jpg
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