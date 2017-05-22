В Пензе к ремонту готовят дороги на шести улицах

В ходе осмотра было проверено распределение рабочих бригад на объектах улично-дорожной сети.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, подготовительные работы осуществляются на улицах Мереняшева, Тепличной, Львовской, Проспекте Победы, Беляева, а также в Мотоциклетном переулке.

В ходе объезда Виктор Кувайцев отметил, что на улице Кирова нанесена горизонтальная разметка с целью обеспечения безопасности дорожного движения.

«Работы ведутся одновременно на нескольких основных дорогах города, которые несут значительную нагрузку транспортного потока. Поэтому дорожникам нужно строго придерживаться графиков и наращивать темпы, все условия для этого есть», — отметил глава горадминистрации.