Ставку по ипотеке могут снизить до 6−7%

В России могут снизиться ставки по ипотеке, пишут « Известия » со ссылкой на мнение экспертов.

Банкиры считают, что если в ближайшие три года инфляция не будет превышать 4%, то ставки по ипотеке могут достичь 6−7% годовых, однако россиянам едва ли следует рассчитывать на жилищные кредиты на уровне 3−5% из-за нестабильности макроэкономической ситуации.

По мнению специалистов, уже сейчас ставки находятся на минимальных исторических уровнях, а российский рынок движется к европейскому стандарту ставки на три процентных пункта выше значения инфляции.

«Известия» отмечают, что знание долгосрочной ставки по ипотеке будет полезно не только тем, кто планирует брать ипотеку, но и кто уже ее выплачивает: можно подгадать наилучший момент для рефинансирования своего кредита под более низкий процент в другом банке.