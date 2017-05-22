За нарушение тишины ночью россияне могут заплатить 100 тысяч рублей

За нарушение покоя граждан и тишины в ночное время предлагается установить административную ответственность, подкрепленную новой статьей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России.

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщает РИА Новости.

Планируется ввести запрет на действия, нарушающие покой граждан и тишину, с 22.00 до 6.00 в жилых домах, гостиницах, общежитиях, объектах социального назначения, в том числе — объектах здравоохранения и образования.

За правонарушения предусмотрен штраф: для граждан — в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей и от 50 тысяч до 100 тысяч рублей — для юридических лиц.

«Исключение составят действия, предотвращающие правонарушения или ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, а также проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан в соответствии с российским законодательством и действий, связанных с совершением богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, культурно-массовых мероприятий, которые проводятся в порядке, не противоречащем законодательству РФ», — сообщает РИА Новости.