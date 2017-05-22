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В Пензе на площади Ленина могут сделать цветной асфальт

22 мая в 12:33 288 просмотров

Глава региона Иван Белозерцев распорядился рассмотреть возможность использования цветной асфальтобетонной смеси на площади Ленина.

«Приглашайте специалистов, изучайте варианты реализации этой идеи, предлагайте оптимальное цветовое решение», — дал поручение Иван Белозерцев представителям администрации города и руководителям дорожно-строительных организаций.

Он подчеркнул, что выбранные материалы должны выглядеть эстетично и гармонировать с покрытием улицы Московской.

Иван Белозерцев также напомнил о необходимости грамотной инженерной подготовки территории.

«Обязательно надо спланировать уклон, чтобы вода уходила в ливневые приемники. Это продлит срок эксплуатации нового покрытия», — сказал губернатор.

По данным пресс-центра Пензенской области, сейчас на площади Ленина завершена фрезеровка старого покрытия.


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