В Пензе на площади Ленина могут сделать цветной асфальт

«Приглашайте специалистов, изучайте варианты реализации этой идеи, предлагайте оптимальное цветовое решение», — дал поручение Иван Белозерцев представителям администрации города и руководителям дорожно-строительных организаций.

Он подчеркнул, что выбранные материалы должны выглядеть эстетично и гармонировать с покрытием улицы Московской.

Иван Белозерцев также напомнил о необходимости грамотной инженерной подготовки территории.

«Обязательно надо спланировать уклон, чтобы вода уходила в ливневые приемники. Это продлит срок эксплуатации нового покрытия», — сказал губернатор.

По данным пресс-центра Пензенской области, сейчас на площади Ленина завершена фрезеровка старого покрытия.

