На ул. Пушкина впервые за 7 лет капитально ремонтируют дорогу (видео)

Более чем на десятке дорог областного центра бригады укладывают асфальт и устанавливают бордюры. В Пензе активно реализуется федеральная программа «Безопасные и качественные дороги». Всего в 2017 году должны отремонтировать более 60 улиц. Причем не только проезжую часть и тротуары, но и установить новые светофоры и дорожные знаки.

На улице Пушкина полным ходом идут дорожно-строительные работы. Одну и главных пензенских дорог капитально не ремонтировали около семи лет. В 2017 году на масштабную реконструкцию выделили более 40 миллионов рублей. Сейчас здесь заменяют бордюрный камень, проводят ямочный ремонт, сообщает телеканал «Экспресс».

«Отфрезерована поверхность — порядка 30 тысяч квадратных метров. Заменили четыре километра бортового камня. Также планируем здесь провести работу по устройству заездных карманов на остановках общественного транспорта», — сообщил инженер отдела дорожно-мостового хозяйства и контроля за благоустройством Департамента ЖКХ г. Пензы Евгений Колеганов.

Вскоре приступят к выравниванию и покрытию верхнего слоя дороги. Его будут проводить по современным технологиям, используя щебеночно-мастичный асфальтобетон, который особо устойчив к переменчивости погоды и транспортным нагрузкам. Перекрывать полностью улицу Пушкина не будут, однако в начале июня на этом участке введут реверсивное движение. Водители говорят, что готовы потерпеть такие неудобства, лишь бы все сделали.

Улица Пушкина вошла в программу «Безопасные и качественные дороги», которая в Пензе реализуется впервые. Кроме того, еще 63 улицы города в 2017 году полностью преобразятся. На некоторых подготовительные работы по ремонту уже начались.

Фронт работ огромный. Успеть все сделать необходимо до октября, поэтому строители трудятся с утра до ночи, в любую погоду. Так, на улице Бекешской даже огромные лужи не мешают рабочим устанавливать бордюры.

Не помешает ли большая вода уже после проведения ремонтных работ — вопрос серьезный. Ни для кого не секрет, что в Пензе есть проблемы с ливнеотведением.

По словам заместителя главы администрации Пензы Юрия Ильина, ливневыми канализациями в городе все-таки займутся, но пока только на тех дорогах, где будут проводить капремонт и где уже есть ливнеприемники.

«Мы будем проводить работу по доведению ливневых приемников до нормативного состояния на тех улицах, на которых реализуется программа «Безопасные и качественные дороги». Опыт предыдущего года показывает, что под слоем асфальта было закатано достаточное количество ливневых приемных колодцев на тех участках, которые создавали проблемы в плане отвода воды», — сказал Юрий Ильин.

По словам специалистов, огромные лужи не должны образовываться даже на тех дорогах, где нет ливневок. Конечно, если правильно произвести планировку дорожного полотна.

«Нужно предусматривать вертикальную планировку по перечным уклонам. Она должна уходить вдоль бордюрного камня в пониженные места и где-то производить выпуск — это где нет ливневой канализации. А если есть ливневая канализация, то естественно должна в нее, но опять же — по поперечному и правильному уклону дороги», — отметила доцент кафедры «Геотехника и дорожное строительство» ПГУАС Антонина Морковкина.

Подрядчики заверяют, что после капремонта проблем с дорогами не будет. В течение пяти лет улицы будут находиться на гарантии. Если в этот период появятся какие-либо дефекты, дорожная организация устранит их за свой счет.