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На Пензенскую область надвигаются заморозки

22 мая в 13:02 922 просмотра

Главное управление МЧС России по Пензенской области сообщает о заморозках 23 мая.

По данным пресс-службы управления, 23 мая в регионе не будет существенных осадков, ночная температура будет около 0 — +5 градусов, местами могут быть заморозки до -2. Днем температура ожидается на уровне +12 — +17 градусов.

Также заморозки 23 мая ожидаются в Пермском крае (ночью — до -3°), Татарстане (до -2°), Кировской области (до -5°), сообщает Гидрометцентр.

В ряде регионов России в связи с понижением температуры ввели «желтый» уровень опасности.

«Желтый» уровень опасности — погода потенциально опасна, ожидаются неблагоприятные явления погоды (осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры и др.), которые могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.


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