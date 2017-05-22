Пензячка заняла первое место на чемпионате по профессиональному мастерству

Пензячка Маргарита Любимова заняла первое место в компетенции «Физическая культура и спорт» пятого Нацонального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.

Более 1300 школьников и студентов колледжей стали участниками соревнований. В программе состязаний было предусмотрено 109 компетенций. Работу юных специалистов оценивали более 1600 экспертов.

Пензенскую область на состязаниях представляли студентка четвертого курса специальности «Адаптивная физическая культура» социально-педагогического колледжа Маргарита Любимова и студентка колледжа пищевой промышленности и коммерции Елена Васильева.

«По итогам трех дней в компетенции «Физическая культура и спорт» Маргарита Любимова заняла I место. Также за победу боролись представители Оренбургской и Самарской областей, Красноярского и Краснодарского краев, республики Татарстан и города Москвы», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.