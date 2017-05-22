Вам будет интересно
Загрузка...
Жильцам дома на пр. Строителей пересчитают плату за лифт
В Пензе пройдет выставка работ лучших фотохудожников
Наши новости
Мэр Пензы требует ускорить работы в Заре
На ул. Пушкина впервые за 7 лет капитально ремонтируют дорогу
На Пензенскую область надвигаются заморозки
Пензячку оштрафовали за несоблюдение норм при приготовлении шашлыка
В Пензе на площади Ленина могут сделать цветной асфальт
За нарушение тишины ночью россияне могут заплатить 100 тысяч рублей
В Пензу приехал начальник Центра подготовки российских космонавтов
В Пензе к ремонту готовят дороги на шести улицах

Пензячка заняла первое место на чемпионате по профессиональному мастерству

22 мая в 13:09 228 просмотров
«Физическая культура и спорт» пятого Нацонального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.

" data-title="Пензячка заняла первое место на чемпионате по профессиональному мастерству — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензячка Маргарита Любимова заняла первое место в компетенции «Физическая культура и спорт» пятого Нацонального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.

Более 1300 школьников и студентов колледжей стали участниками соревнований. В программе состязаний было предусмотрено 109 компетенций. Работу юных специалистов оценивали более 1600 экспертов.

Пензенскую область на состязаниях представляли студентка четвертого курса специальности «Адаптивная физическая культура» социально-педагогического колледжа Маргарита Любимова и студентка колледжа пищевой промышленности и коммерции Елена Васильева.

«По итогам трех дней в компетенции «Физическая культура и спорт» Маргарита Любимова заняла I место. Также за победу боролись представители Оренбургской и Самарской областей, Красноярского и Краснодарского краев, республики Татарстан и города Москвы», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics