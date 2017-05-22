Кумиром миллионов детей стал Павел Прилучный

2 млн голосов, 16 номинаций и 50 суперзвезд-номинантов — дети и подростки от 7 до 16 лет впервые выбрали лучшие фильмы, шоу, мультфильмы и решили, кто самый яркий, самый талантливый, самый интересный актер, спортсмен, ведущий, музыкант, блогер и шоумен.



Победителями премии стали:

• «Любимый фильм» — «Завтрак у папы» (номинанты: «Экипаж», «Елки 5»);

• «Любимый актер» — Федор Бондарчук (номинанты: Данила Козловский, Сергей Светлаков);

• «Любимая актриса» — Вера Брежнева (номинанты: Анна Хилькевич, Екатерина Волкова);

• «Любимый ведущий» — Дмитрий Нагиев (номинанты: Павел Воля, Иван Ургант);

• «Любимая ведущая» — Ксения Бородина (номинанты: Елена Летучая, Дарья Златопольская);

• «Любимый спортсмен» — Сергей Карякин (номинанты: Антон Шипулин, Роман Широков);

• «Любимая спортсменка» — Аделина Сотникова (номинанты: Юлия Липницкая, Мария Шурочкина);

• «Любимый блогер» — Катя Клэп (номинанты: Rakamakafo, MaryanaRo);

• «Любимый мультфильм» — «Маша и Медведь» (номинанты: «Иван Царевич и Серый Волк 3», «Снежная Королева 3. Огонь и лед»);

• «Любимая музыкальная группа» — MBAND (номинанты: IOWA, «Пицца»);

• «Любимая певица» — Кристина Si (номинанты: Нюша, МакSим);

• «Любимый певец» — Егор Крид (номинанты: Сергей Лазарев, Мот);

• «Любимая песня» — «Капкан» (номинанты: «Мне нравится», «Экспонат»);

• «Любимое шоу» — новогоднее концертное шоу «Волшебное Созвездие Disney» (номинанты: «TheBest», шоу-сказка «Щелкунчик»);

• «Любимая звездная семья» — Евгений Плющенко и Яна Рудковская (номинанты: Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Гарик Харламов и Кристина Асмус).

На торжественной церемонии раскрылась и главная интрига вечера — специальную награду «Хочу быть, как ты» получил Павел Прилучный («Закрытая школа», «Квест», «На игре»), за которого было отдано максимальное количество голосов.

Поздравить любимчика детей и молодежи на сцену вышла директор телеканала СТС Дарья Легони-Фиалко.

«Мне кажется, премия «Дай Пять!» — это идеальный шанс высказаться самой юной аудитории, а нам услышать, сделать выводы и приступить к поиску новых ярких героев, которые станут следующими номинантами премии. А пока мне очень приятно, что в качестве примера для подражания подрастающее поколение выбрало именно актера Павла Прилучного, чей путь начинался на нашем канале», — отметила она.

Почетные награды — статуэтки в виде плитки шоколада — вручали популярные актеры, спортсмены и ведущие: Иосиф Кобзон, Ляйсан Утяшева, Андрей Малахов, Дмитрий Губерниев, Гоша Куценко, Ольга Медынич, Юлия Барановская, Александр Ревва, Евгений Папунаишвили, Никита Кукушкин, Евгений Сангаджиев, группаOpenKids. Поздравили победителей со сцены и актеры сериалов СТС: Макар Запорожский, Иван Жвакин, Евгений Кулик и Петр Коврижных («Молодежка»), Сергей Епишев, Рина Гришина, Валерия Федорович («Отель Элеон», «Кухня»), Екатерина Волкова, Георгий Дронов, Анна Фроловцева, Борис Клюев и Станислав Дужников («Воронины»).

Георгий Дронов («Воронины»): «Честно скажу, я против интернета, но кто бы мог подумать, что дети являются такой мощной движущей силой, и что в итоге на сайте проголосует такое количество ребят. Здорово! Глядя на них, вспоминал себя в детстве, когда моими кумирами были Брюс Ли и Чак Норрис».

Ляйсан Утяшева, телеведущая: «Эта лучшая премия, на которую я шла с улыбкой, потому что там, где дети, есть искренность, есть праздник. Невольно хочется забыть о своих бытовых проблемах, когда на красной дорожке тебя встречают с криками «Дай пять!». Что может быть лучше? Притом я тот самый человек, который в каждом ребенке видит собственных детей. А они бы, кстати, выбрали лучшим ведущим любимого папу».

Юлия Барановская, телеведущая: «Я — за то, чтобы дети имели право на собственное мнение и могли высказывать его. Каждый ребенок — это личность! Вот, например, специально для такого случая, как награждение премии «Дай Пять!», моя дочка Яна пришла в платьице, хотя обычно носит джинсы. Но и в данном случае это ее выбор, ее жизнь — почему бы и нет».

Сергей Епишев («Кухня»): «Дети вырастут и будут определять наше будущее, через какое-то время именно они будут принимать серьезные решения на мировом уровне. Наверное, поэтому очень важно нравится детям, быть любимым ведущим, любимым артистом, любимым сериалом. Я в свое время обожал телепередачу «50×50», был ее большим фанатом».

Звездными гостями церемонии стали: группы MBAND, «Градусы» иQuestPistolsShow, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Юрий Колокольников, Анфиса Чехова, Жанна Эппле, Дмитрий Колдун, Лиза Арзамасова, Родион Газманов, Катерина Шпица, Полина Максимова, Елена Борщева, Анна Невская, Сергей Чирков, Виталий Гогунский, Артур Гаспарян, Юлия Беретта, Ирина Ортман, Антон Зацепин, Александр Бердников, Луиза Габриэла-Бровина, Ксения Лукьянчикова, Алексей Гаврилов и многие другие.

Лина Арифулина, создатель и генеральный продюсер Национальной телевизионной премии «Дай Пять»: «Премия «Дай Пять!» стала первым проектом в российском шоу-бизнесе, который предложил детям по-честному оценить отечественных звезд, расставить приоритеты и понять, какое будущее ждет индустрию развлечений, ТВ, музыки и спорта России. Проект стал откровением как для нас, так и для всего медийного сообщества — мы получили чистый срез детского интереса, самый честный выбор, который не зависит ни от связей, ни от знакомств, ни от благосостояния или чего бы то ни было еще. Это выбор детей, который мы аккуратно собрали, упаковали и транслировали нашему обществу и всей индустрии шоу-бизнеса. Уже сегодня нам нужно ориентироваться и учитывать выбор миллионов детей, чтобы завтра понимать, какой продукт предложить рынку и аудитории».

Катя Клэп, видеоблогер: «Я редкий гость таких мероприятий, но на премию «Дай Пять!» пришли мои подписчики, с которым мне интересно пообщаться вживую. Тем более, дети, которые отличаются от взрослых какой-то непосредственностью, искренностью, честностью. Что касается награды «Любимый блогер», мне было безумно приятно, ведь я до последнего не верила, что победила».

Лиза Арзамасова («Папины дочки»): «Мне кажется, что детская аудитория — самая искренняя, самая интересная, самая свободная. Наверное, поэтому так любопытно наблюдать за премиями, где решающее слово за детьми. Я получаю колоссальное удовольствие, общаясь с ними, потому что сейчас ребята оригинально мыслят, они эмоциональны и свободны в своих суждениях».

Елена Борщева, актриса, телеведущая: «Я первый раз на награждении детской премии и считаю, что это очень интересная идея, потому что детей не обманешь. Они самые честные критики! Было очень любопытно, кого они в итоге выберут из числа артистов, певцов, ведущих — в общем, чем сейчас увлекается молодое поколение. Вот я в их возрасте заслушивалась группой «На-На», например».

СПРАВКА

Национальная телевизионная премия «Дай Пять!» впервые в истории российского шоу-бизнеса вручается самым выдающимся деятелям кино, ТВ, спорта и музыки по решению детской и юношеской аудитории в возрасте от 7 до 16 лет. Идеолог проекта — Лина Арифулина, лауреат премии ТЭФИ, знаменитый российский режиссер и продюсер самых успешных телевизионных проектов для молодежи, среди которых легендарная «Фабрика звезд» и «СТС зажигает суперзвезду!».

В экспертный совет премии вошли популярные ведущие, заслуженные артисты России, выдающиеся отечественные актеры и спортсмены. Среди них — Дмитрий Нагиев, Леонид Ярмольник, Константин Меладзе, Александр Роднянский, Денис Мацуев, Елизавета Боярская, Федор Бондарчук, Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Губерниев, Анна Нетребко, Андрей Малахов, Татьяна Навка, Алла Духова, Сергей Безруков, Пелагея, Михаил Галустян, Дмитрий Богачев, Владислав Лисовец, Антон Долин, Ляйсан Утяшева, Игорь Верник, Сергей Карякин, Татьяна Устинова, Константин Цзю, Нонна Гришаева, Тутта Ларсен, Байгали Серкебаев, Екатерина Скулкина, Дмитрий Дюжев, Эдгард Запашный, Александр Терехов и Денис Глушаков.