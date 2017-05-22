Мэр Пензы требует ускорить работы в Заре

Он сообщил, что посетил микрорайон Заря и обнаружил, что подрядчики не ведут строительные работы в жилых домах, хотя сроки ввода намечены на ближайшие дни.

Глава администрации подчеркнул, что необходимо активизировать работу подрядчиков, которые сорвали сроки по контрактам.



«Нужно сделать все, чтобы жилые дома были сданы в соответствии с графиком. Времени нет», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба администрации, градоначальник также поручил ускорить сроки сдачи в эксплуатацию торгового центра в микрорайоне Заря и решить проблему с питьевой водой.

