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Мэр Пензы требует ускорить работы в Заре

22 мая в 13:48 310 просмотров
, посвященное проблемам переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел совещание, посвященное проблемам переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Он сообщил, что посетил микрорайон Заря и обнаружил, что подрядчики не ведут строительные работы в жилых домах, хотя сроки ввода намечены на ближайшие дни.

Глава администрации подчеркнул, что необходимо активизировать работу подрядчиков, которые сорвали сроки по контрактам.

«Нужно сделать все, чтобы жилые дома были сданы в соответствии с графиком. Времени нет», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба администрации, градоначальник также поручил ускорить сроки сдачи в эксплуатацию торгового центра в микрорайоне Заря и решить проблему с питьевой водой.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/2f5/570_380_2/2f526ec48ca18a469ec806f8a5a607cd.jpg

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