На Севере столкнулись четыре автомобиля. ВИДЕО

В Пензе в микрорайоне Север произошла авария с участием четырех машин — трех легковушек и фуры. Видео с места ДТП появилось в Сети.

Как сообщил автор ролика, пользователь под ником Mini Jeck, автомобиль «Шевроле» ехал в сторону Москвы и задел фуру, двигающуюся в том же направлении. В результате легковушку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась еще с двумя автомобилями. Все три легковушки вылетели с дороги.

«Водителем «Шевроле» была девушка, с ней в салоне автомобиля находился ребенок и еще один пассажир, их и водителя третей иномарки госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Водитель «БМВ» и фуры не пострадали», — написал Mini Jeck.