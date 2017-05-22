В Пензе пройдет выставка работ лучших фотохудожников

Конкурс молодых фотохудожников проходил с февраля по май и был посвящен проведению Года экологии в РФ.

Фотовыставка проходила в пяти номинациях: «Забота о природе — забота о будущем», «Я — юный гражданин», «Патриотами не рождаются…», «Новое поколение Великой страны» и «Мы строим будущее страны».

К участию в фотоконкурсе было представлено 52 работы, 42 из которых набрали наибольшее количество баллов по результатам работы жюри и были выбраны для дальнейшего участия в выставке.

23 мая в здании вокзала станции «Пенза-I» пройдет торжественное открытие фотовыставки. Начало мероприятия намечено на 15 часов.

«Выставка будет работать с 23 по 30 мая, посетить ее смогут все желающие. С 23 по 26 мая с 15.00 до 17.00 будет организовано общественное голосование на приз зрительских симпатий», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.

30 мая в 16 часов состоится церемония награждения.

Призы и дипломы комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы будут вручены всем участникам, занявшим призовые места.