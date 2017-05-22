«Ростелеком» начал реализацию в Поволжье детских «умных» часов

Компания «Ростелеком» в Поволжье начала продажу детских часов-телефонов на территории Поволжья.

«Умные» устройства с GPS-трекером позволят родителям отслеживать местонахождение ребенка в режиме онлайн, отправлять ему сообщения, принимать и совершать звонки.

Интеллектуальное устройство поможет не упустить из виду малыша в местах скопления людей (в метро или торговом центре), позволит контролировать его во время прогулок.

Для ребенка часы станут модным аксессуаром и гаджетом. Он сможет воспользоваться будильником, шагомером, с их помощью можно оперативно связаться с родителями, воспользоваться кнопкой SOS.

«Функциональные возможности часов-телефона, в первую очередь, нацелены на обеспечение безопасности ребенка. Это ценный помощник для родителей, которые хотят быть в курсе дел своих детей и желают максимально оградить их от опасных ситуаций», — отмечает пресс-секретарь пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров.

В комплекте идет микро сим-карта от «Ростелекома». При помощи мобильных приложений для iOS и Andoid можно заранее определить зону безопасных перемещений. При выходе ребенка из определенной родителями гео-зоны сработает sms-оповещение. Мгновенное оповещение придет в случае, если ребенок воспользуется тревожной кнопкой SOS.

Стоит отметить, что для абонентов компании действует специальное предложение, которое предполагает приобретение товара в рассрочку на 12 и 24 месяца. Воспользоваться этим бонусом могут абоненты, не имеющие задолженности по платежам.

Подробную информацию можно узнать на сайте партнера ПАО «Ростелеком» в Пензенской области.