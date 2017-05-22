Жильцам дома на пр. Строителей пересчитают плату за лифт

Как сообщает пресс-центр облправительства, почти два месяца в доме меняли лифтовое оборудование, поэтому жильцы поднимались пешком. Однако плату за содержание и ремонт общедомового имущества им выставляли в полном объеме.
Пензенцы попросили сотрудников управляющей компании пересчитать плату, но им отказали. Тогда они обратились в региональное управление Госжилстройтехинспекции.
«По результатам проверки в отношении ОАО «Жилье-11» по ОЖФ было выдано предписание о произведении перерасчета. Решением Арбитражного суда Пензенской области
Всего в 2016 году в Пензенской области заменили лифтовое оборудование в 56 многоквартирных домах, в 2017 году таких домов будет 97.