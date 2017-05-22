Жильцам дома на пр. Строителей пересчитают плату за лифт

Жителям дома № 86 по проспекту Строителей в Пензе произведут перерасчет платы за содержание и ремонт общего имущества.

Как сообщает пресс-центр облправительства, почти два месяца в доме меняли лифтовое оборудование, поэтому жильцы поднимались пешком. Однако плату за содержание и ремонт общедомового имущества им выставляли в полном объеме.

Пензенцы попросили сотрудников управляющей компании пересчитать плату, но им отказали. Тогда они обратились в региональное управление Госжилстройтехинспекции.

«По результатам проверки в отношении ОАО «Жилье-11» по ОЖФ было выдано предписание о произведении перерасчета. Решением Арбитражного суда Пензенской области от 15.05.2017 по делу № А49−904/2017 данное предписание признано законным и основанным на нормах действующего законодательства. После вступления в силу указанного решения собственникам помещений будет осуществлен перерасчет платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома», — сообщили в пресс-центре.

Всего в 2016 году в Пензенской области заменили лифтовое оборудование в 56 многоквартирных домах, в 2017 году таких домов будет 97.