Пензенские учителя и школьники проверили свои знания английского

Министерство образования Пензенской области совместно с региональным экзаменационным Центром Pearson Test of English (PTE) в России провели шестое тестирование по английскому языку Тест-Пирсон. Свои знания проверили школьники, учителя, студенты колледжей, преподаватели и выпускники вузов.

Участниками тестирования стали 50 человек, это в два с половиной раза больше, чем в прошлом году.

«Экзамен принимали аккредитованные преподаватели английского языка ПГУ. Работы участников будут отправлены на проверку в Лондон», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Успешно сдавшие тест получат бессрочные сертификаты международного образца уровня Level А1,1,2,3,4.

Целью экзамена является повышение уровня знаний английского языка у школьников и учителей.

Следующее тестирование намечено на ноябрь-декабрь.