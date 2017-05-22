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Пензенские учителя и школьники проверили свои знания английского

22 мая в 15:49 220 просмотров
(PTE) в России провели шестое тестирование по английскому языку Тест-Пирсон. Свои знания проверили школьники, учителя, студенты колледжей, преподаватели и выпускники вузов.

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Министерство образования Пензенской области совместно с региональным экзаменационным Центром Pearson Test of English (PTE) в России провели шестое тестирование по английскому языку Тест-Пирсон. Свои знания проверили школьники, учителя, студенты колледжей, преподаватели и выпускники вузов.

Участниками тестирования стали 50 человек, это в два с половиной раза больше, чем в прошлом году.

«Экзамен принимали аккредитованные преподаватели английского языка ПГУ. Работы участников будут отправлены на проверку в Лондон», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Успешно сдавшие тест получат бессрочные сертификаты международного образца уровня Level А1,1,2,3,4.

Целью экзамена является повышение уровня знаний английского языка у школьников и учителей.

Следующее тестирование намечено на ноябрь-декабрь.


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