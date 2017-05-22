Пензенские учителя и школьники проверили свои знания английского

Участниками тестирования стали 50 человек, это в два с половиной раза больше, чем в прошлом году.
«Экзамен принимали аккредитованные преподаватели английского языка ПГУ. Работы участников будут отправлены на проверку в Лондон», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
Успешно сдавшие тест получат бессрочные сертификаты международного образца уровня Level А1,1,2,3,4.
Целью экзамена является повышение уровня знаний английского языка у школьников и учителей.
Следующее тестирование намечено на ноябрь-декабрь.