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В Пензе провели проверку подростковых клубов (видео)

22 мая в 16:32 202 просмотра

Общественный совет при министерстве внутренних дел совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних провели рейд по подростковым клубам Пензы.

Эксперты посетили четыре адреса. По одному из них клуб не работает, еще два преобразованы в спортивные организации. Ни в одном проверяющие не обнаружили детей из проблемных семей с трудностями в воспитании.

«К сожалению, нынешняя тенденция преобразования подростковых клубов в организации, наподобие спортивных, отсекла таких детей от посещения. Потому что педагоги на месте говорят, что для них очень трудно соблюдать дисциплину, то есть регулярно ходить на занятия, регулярно выполнять какие-то требования», — отметила заместитель председателя общественного совета при УМВД России по Пензенской области Ольга Логвина.

Все подростковые клубы, которые посетили эксперты, находятся на муниципальном обеспечении. По словам членов общественного совета, выделяемых средств недостаточно, поэтому необходимыми материалами детей обеспечивают родители. Кроме того, ряд клубов нуждается в ремонте, сообщает телеканал «Экспресс».


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