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В Пензенской области создадут модельные библиотеки

22 мая в 16:11 336 просмотров

В 2018 году в Пензенской области за счет средств федерального бюджета создадут модельные библиотеки.

Как сообщает пресс-центр облправительства, договоренность об этом была достигнута на встрече руководства минкульта Пензенской области с руководителем Центра межрегионального сотрудничества Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы Михаилом Топорковым.

«Модельная библиотека — это многофункциональный информационно-культурный, образовательный и просветительский центр. Учреждения современного типа призваны обеспечить пользователям свободный доступ к мировым интеллектуальным ресурсам на любых носителях и способствовать повышению уровня жизни на селе», — пояснили в пресс-центре облправительства.

Напомним, поручение по продвижению чтения в регионе дал губернатор Иван Белозерцев. Он отметил, что для этого необходимо развивать инфраструктуру чтения, заниматься информационным продвижением, работать с детьми и подростками в интересной им форме, особое внимание уделять библиотечному делу.

«Наша задача — сохранить библиотеки в отдаленных населенных пунктах, внедряя новые формы работы и современные информационные технологии, повысить престиж и посещаемость этих учреждений культуры», — подчеркнул Иван Белозерцев и добавил, что сегодня библиотека является не только и не столько книгохранилищем, сколько центром образования, культурного и духовного развития населения.

Помимо развития сети библиотек, в 2018 году федеральные средства будут направлены еще на ряд культурных проектов: мероприятия в честь 120-летия со дня основания Пензенского художественного училища имени К. А. Савицкого, фестиваль джазовой музыки «Джаз-май. Пенза», международный симпозиум по художественному стеклу в Никольске, на Тихвинскую ярмарку и др.


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