Где в Пензе можно купить самый дешевый кофе?

Мало кто откажется от чашечки ароматного кофе. Но где в Пензе найти самый дешевый и при этом вкусный напиток?

В обзоре ИА «Пенза-Пресс» от корреспондента Марии Долбиш участвовало пять популярных заведений города: арт-кафе «Месье Жан-Поль», кафе «Венское», IL Патио, австрийское кафе «Чашка» и кафе «Прага». В них сравнивалась цена пяти самых распространенных видов кофе: эспрессо, американо, капучино, латте и глясе.

Объем чашек, которые подают в том или ином заведении, отличается, поэтому рейтинги по каждому виду кофе составлены исходя из стоимости одного миллилитра напитка.

Эспрессо

Эспрессо — крепкий ароматный кофе небольшого объема, в основном 25−35 мл. Подают его в маленькой чашечке. Эспрессо приготавливается с помощью напора горячей воды, которая проходит под высоким давлением через фильтр с молотым кофе. Эспрессо является основной частью большинства кофейных напитков.

Наиболее дешевый эспрессо продается в кафе «Прага». Там 1 мл кофе стоит 1,66 рубля. В «Венском» 1 мл эспрессо стоит больше всего — 3,16 рубля.

«Прага» — 60 мл/100 руб (1,66 руб. за 1 мл)

«Чашка» — 40 мл/80 руб. (2 руб. за 1 мл)



«Месье Жан-Поль» — 40 мл/89 руб. (2,25 руб. за 1 мл)



IL Патио — 30 мл/70 руб. (2,33 руб. за 1 мл)



«Венское» — 30 мл/95 руб. (3,16 руб. за 1 мл)

Средняя стоимость чашки — 86,8 руб.

Американо

Американо состоит из эспрессо и горячей воды. Как правило, это обычного объема чашка, где 30−40% - эспрессо и 60−70% - вода. Посетитель кафе может попросить добавить в американо двойную порцию эспрессо для большей крепости. В общей сложности, этот напиток считается привычным видом кофе большинства людей.

Самый дешевый американо оказался в «Венском» — 1 мл кофе стоит всего 37 копеек. В «Месье Жан-Поль» 1 мл кофе оказался дороже более чем в два раза — 82 копейки.

«Венское» — 150 мл/105 руб. (0,З7 руб. за 1 мл)



IL Патио — 160 мл/90 руб. (0,56 руб. за 1 мл)



«Прага» — 150 мл/100 руб. (0,66 руб. за 1 мл)



«Чашка» — 120 мл/90 руб. (0,75 руб. за 1 мл)



«Месье Жан-Поль» — 120 мл/99 руб. (0,82 руб. за 1 мл)

Средняя стоимость чашки — 96,8 руб.



Капучино

Капучино готовится из одной порции эспрессо и молока. В кофе добавляется подогретое вспененное молоко (100−200 мл), которое заполняет основной объем чашки.

Лидером в этой категории становится кафе «Прага», здесь 1 мл стоит 55 копеек. IL Патио оказался на пятом месте — 1,15 рубля за 1 мл.

«Прага» — 180 мл/100 руб. (0,55 руб. за 1 мл)



«Чашка» — 150 мл/100 руб. (0,66 руб. за 1 мл)



«Венское» — 150 мл/130 руб. (0,86 руб. за 1 мл)



«Месье Жан-Поль» — 120 мл/119 руб. (0,99 руб. за 1 мл)



IL Патио — 100 мл/115 руб. (1,15 руб. за 1 мл)

Средняя стоимость чашки — 112,8 руб.

Латте

Латте делают из эспрессо, подогретого молока и молочной пенки по соотношению 1:2:1. Как правило, подается в удлиненном или большом бокале, стакане объемом 240−360 мл.

В «Месье Жан-Поль» оказалось самый дешевый латте — 51 копейка за 1 мл. В «Чашке» и в «Праге» стоимость оказалась одинаковой — по 66 копеек за 1 мл. Дороже всего этот напиток стоит в IL Патио — 1,03 рубля за 1 мл.

«Месье Жан-Поль» — 250 мл/129 руб. (0,51 руб. за 1 мл)



«Чашка» — 180 мл/120 руб. (0,66 руб. за 1 мл)



«Прага» — 180 мл/120 руб. (0,66 руб. за 1 мл)



«Венское» — 205 мл/145 руб. (0,70 руб. за 1 мл)



IL Патио — 150 мл/155 руб. (1,03 руб. за 1 мл)

Средняя стоимость чашки — 133,8 руб.

Глясе

Глясе — это холодный кофейный напиток. Его особенностью является мороженое, которое добавляют в кофе. Иногда напиток делают с яичным желтком, сиропом или другими добавками.

Выгоднее всего брать глясе в «Праге» — 65 копеек за 1 мл, а в «Чашке» стоимость оказалась лишь на копейку выше. В кафе

«Венское» цена наиболее высокая — 1,22 рубля за 1 мл.

«Прага» — 180 мл/50 мл/150 руб. (0,65 руб. за 1 мл)



«Чашка» — 180 мл/120 руб. (0,66 руб. за 1 мл)



«Месье Жан-Поль» — 120 мл/30 г/109 руб. (0,72 руб. за 1 мл)



IL Патио — 60 мл/80 г/155 руб. (1,10 руб. за 1 мл)



«Венское» — 30 мл/50 г/10 г/110 руб. (1,22 руб. за 1 мл)

Средняя стоимость чашки — 120 руб.